Суд отклонил жалобу белорусской активистки Карач в связи с непредоставлением убежища в Литве

"Решение оставлено без изменений, апелляция отклонена", - сказала Elta Н. Лукошявичене.

Вильнюсский окружной административный суд 7 сентября 2023 г. оставил в силе решение Департамента миграции не предоставлять О. Карач убежище в Литве.

Белорусская активистка обжаловала это решение в ВАСЛ.

Решение ВАСЛ по делу является окончательным и обжалованию не подлежит.

В августе 2023 г. Департамент миграции отказал белорусской активистке О. Карач в предоставлении убежища, поскольку она была признана угрозой национальной безопасности Литвы. Однако в том же решении ей было предложено разрешение на временное проживание в стране сроком на один год по гуманитарным соображениям.

Женщина, имеющая вид на жительство в Литве с 2014 г., в январе 2022 г. решила попросить политического убежища, когда почувствовала, что белорусский режим пытается покушаться на ее жизнь. По словам О. Карач, временного вида на жительство ей недостаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности как в Литве, так и за рубежом.