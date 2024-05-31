Суд оставил в силе решение ГИК не регистрировать Штраупайте кандидатом в Европарламент

Политик отметила, что, учитывая тот факт, что ВАСЛ по этому делу обратился в Конституционный суд, если исполнение решения ГИК не будет приостановлено, если будет установлено, что оно противоречит Конституции и конституционным принципам, общественным интересам будет нанесен ущерб.

После вступления в силу в прошлом году решения Паневежского окружного суда мера уголовного воздействия, назначенная Д. Штраупайте – запрет на назначение на определенные должности – остается в силе и срок ее действия не истек.

Решение ГИК не регистрировать представителя партии "Свобода и справедливость" Д. Штраупайте на выборах в ЕП было принято 2 мая на основании последних поправок к Избирательному кодексу, которые предусматривают, что лицо, не отбывшее наказание или не выполнившее меру уголовного воздействия, назначенную судом, не может избираться.

Коллегия истцов ВАСЛ установила, что Д. Штраупайте в своем запросе не раскрыла, какие последствия могут возникнуть, если решение ГИК будет выполнено и, если оно не будет выполнено.

В 2019 году Паневежский окружной суд признал Д. Штраупайте виновной во взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и подделке документов. Когда политик обжаловала это решение в Апелляционном суде, тот увеличил назначенный ей ранее штраф, отменил наказание в виде трех лет условно.

Однако в марте 2023 года окружной суд уточнил свое решение и постановил, что политик, осужденная в деле о коррупции, не может избираться в мэры, однако Апелляционный суд отменил это решение.