Суд не вынес решения по делу Дробязко: запрос направлен в Конституционный Суд

Фигуристка подала жалобу относительно своего литовского гражданства, которое было предоставлено ей в порядке исключения и аннулировано в прошлом году.

„Возник вопрос о том, соответствует ли принципу равенства положение Закона о гражданстве, устанавливающее особые основания для утраты гражданства только для части лиц с двойным гражданством. Почему в эту сферу регулирования попадают только те, у кого есть определенный признак – получение гражданства в порядке исключения. А другие, имеющие множественное гражданство, не подпадают под регулирование“, – заявил судья Гедиминас Ужубалис, огласивший решение.