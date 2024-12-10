Суд не вынес решения по делу Дробязко: запрос направлен в Конституционный Суд

Фигуристка подала жалобу относительно своего литовского гражданства, которое было предоставлено ей в порядке исключения и аннулировано в прошлом году.
„Возник вопрос о том, соответствует ли принципу равенства положение Закона о гражданстве, устанавливающее особые основания для утраты гражданства только для части лиц с двойным гражданством. Почему в эту сферу регулирования попадают только те, у кого есть определенный признак – получение гражданства в порядке исключения. А другие, имеющие множественное гражданство, не подпадают под регулирование“, – заявил судья Гедиминас Ужубалис, огласивший решение.
Он также назвал вторую причину, по которой коллегия в составе трех судей обратилась в Конституционный Суд.
„Согласно установленному регулированию и основанию для утраты гражданства, признак и основание были определены как поддержка, выраженная враждебному государству, однако при системном толковании формулировки она не должна доходить до уровня угрозы интересам национальной безопасности. Предусмотрено одно основание, что, когда действия создают угрозу интересам национальной безопасности, предусмотрено второе основание – просто публичная поддержка другого государства. Таким образом, при системном толковании оно применимо только тогда, когда такие действия не угрожают интересам национальной безопасности.
У суда возник вопрос – какова цель такой нормы и такой меры, которая может быть достаточно жесткой – то есть утрата гражданства. Если преследуются интересы национальной безопасности, то почему за деяние, не угрожающее интересам национальной безопасности, надо обязательно лишать гражданства“, – пояснил судья.
Дело будет приостановлено до получения разъяснений Конституционного суда.
Сама М. Дробязко ранее не скрывала удивления в суде, почему ее лишили ранее предоставленного литовского гражданства. Несмотря на то, что фигуристку лишили гражданства из-за ее поддержки кремлевского режима, М. Дробязко отметила, что никаких политических взглядов она публично не выражает.
В сентябре прошлого года президент Гитанас Науседа подписал указ, которым фигуристка Маргарита Дробязко была лишена гражданства Литовской Республики, предоставленного ей в порядке исключения. Такая рекомендация поступила от Комиссии по делам гражданства, которая опиралась на открытую поддержку, которую М. Дробязко выражала кремлевскому режиму после начала войны в Украине.
Российская спортсменка получила литовское гражданство в порядке исключения 30 лет назад за заслуги перед литовским спортом и популяризацию страны. М. Дробязко и ее супруг Повилас Ванагас представляли Литву на различных чемпионатах.
Сейм принял поправки к закону о гражданстве, которые позволяют лишать литовского гражданства человека с двойным гражданством, если он публично выразит поддержку государству, представляющему угрозу интересам безопасности Литвы или ее союзников.