2025.04.08 10:09

Суд не разрешил Швенчёнене поехать в Москву на празднование 9 мая

 
elta
ru.DELFI.lt
Erika Švenčionienė švenčia Pergalės dieną, Antakalnio kapinėse skaitė eilėraštį rusų kalba
Erika Švenčionienė švenčia Pergalės dieną, Antakalnio kapinėse skaitė eilėraštį rusų kalba

Суд не вернул паспорт пророссийской активистке Эрике Швенчёнене, которая находится под следствием за пособничество и подстрекательство к действиям против Литвы, и не разрешил ей поехать в Москву на празднование 9 мая, так называемого Дня победы.

Такое решение Вильнюсский окружной суд вынес во вторник утром.

„Суд решил не удовлетворять ходатайство, решение окончательное и обжалованию не подлежит“, - сообщила Elta пресс-секретарь суда Лина Немейкайте.

Адвокат обвиняемой Светлана Найденко подала соответствующее ходатайство в рассматривающий дело Вильнюсский окружной суд.

Адвокат сообщила, что ее клиента пригласило „Балтийское братство“.

Э. Швенчёнене планировала находиться в Москве 8-10 мая.

Женщине, проходящей по делу о действиях против Литвы, избрана мера пресечения – подписка о невыезде, а также изъяты ее личные документы, поэтому суд, рассматривающий дело, должен принять решение о временном возврате обвиняемой документов – ее паспорта.

Э. Швенчёнене рассказала, что для нее поездка в Москву является еще и командировкой – она хочет осветить событие как журналист.

Э. Швенчёнене находится под следствием по уголовному делу, которое рассматривает Вильнюсский окружной суд по подозрению в совершении деяний против Литвы и публичной поддержке международных преступлений. По этому делу обвинения были предъявлены членам ликвидированного объединения „Международный форум добрососедства“ Э. Швенчёнене, Казимерасу Юрайтису и бывшему лидеру просоветской организации „Единство“ Валерию Иванову.

Обвиняется в пособничестве странам-агрессорам

Как сообщала Генеральная прокуратура, по данным досудебного расследования, Э. Швенчёнене и К. Юрайтис, действуя в составе группы сообщников, в 2022 году на территории Литвы, Беларуси и России неоднократно помогали странам-агрессорам и их организациям осуществлять действия против Литвы. По мнению прокуратуры, это создало угрозу интересам национальной безопасности государства.

Э. Швенчёнене также обвиняется в публичной поддержке, отрицании или грубом принижении международных преступлений и преступлений СССР. По данным следствия, совместно с другим обвиняемым, В. Ивановым, в начале 2023 года она участвовала в передаче о событиях 13 января.

По данным правоохранительных органов, в передаче, распространенной на канале видеохостинга, Э. Швенчёнене и В. Иванов публично отрицали и грубо принижали факт агрессии СССР против Литвы в 1991 году, что признано решениями литовских судов и правовыми актами. Также, по данным следствия, в ходе передачи обвиняемые отрицали тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные СССР против жителей Литвы, и своими оскорбительными публичными заявлениями оскорбляли память погибших и пострадавших в борьбе за сохранение восстановленной независимости Литвы, а также их близких.

Предусматривается, что обвиняемым в оказании помощи другому государству в совершении действий, направленных против Литвы, грозит лишение свободы сроком от 2 до 7 лет.

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