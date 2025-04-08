Суд не разрешил Швенчёнене поехать в Москву на празднование 9 мая

Э. Швенчёнене также обвиняется в публичной поддержке, отрицании или грубом принижении международных преступлений и преступлений СССР. По данным следствия, совместно с другим обвиняемым, В. Ивановым, в начале 2023 года она участвовала в передаче о событиях 13 января.

По данным правоохранительных органов, в передаче, распространенной на канале видеохостинга, Э. Швенчёнене и В. Иванов публично отрицали и грубо принижали факт агрессии СССР против Литвы в 1991 году, что признано решениями литовских судов и правовыми актами. Также, по данным следствия, в ходе передачи обвиняемые отрицали тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные СССР против жителей Литвы, и своими оскорбительными публичными заявлениями оскорбляли память погибших и пострадавших в борьбе за сохранение восстановленной независимости Литвы, а также их близких.