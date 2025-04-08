Суд не разрешил Швенчёнене поехать в Москву на празднование 9 мая

Такое решение Вильнюсский окружной суд вынес во вторник утром.
„Суд решил не удовлетворять ходатайство, решение окончательное и обжалованию не подлежит“, - сообщила Elta пресс-секретарь суда Лина Немейкайте.
Адвокат обвиняемой Светлана Найденко подала соответствующее ходатайство в рассматривающий дело Вильнюсский окружной суд.
Адвокат сообщила, что ее клиента пригласило „Балтийское братство“.
Э. Швенчёнене планировала находиться в Москве 8-10 мая.
Женщине, проходящей по делу о действиях против Литвы, избрана мера пресечения – подписка о невыезде, а также изъяты ее личные документы, поэтому суд, рассматривающий дело, должен принять решение о временном возврате обвиняемой документов – ее паспорта.
Э. Швенчёнене рассказала, что для нее поездка в Москву является еще и командировкой – она хочет осветить событие как журналист.
Э. Швенчёнене находится под следствием по уголовному делу, которое рассматривает Вильнюсский окружной суд по подозрению в совершении деяний против Литвы и публичной поддержке международных преступлений. По этому делу обвинения были предъявлены членам ликвидированного объединения „Международный форум добрососедства“ Э. Швенчёнене, Казимерасу Юрайтису и бывшему лидеру просоветской организации „Единство“ Валерию Иванову.
Обвиняется в пособничестве странам-агрессорам
Как сообщала Генеральная прокуратура, по данным досудебного расследования, Э. Швенчёнене и К. Юрайтис, действуя в составе группы сообщников, в 2022 году на территории Литвы, Беларуси и России неоднократно помогали странам-агрессорам и их организациям осуществлять действия против Литвы. По мнению прокуратуры, это создало угрозу интересам национальной безопасности государства.
Э. Швенчёнене также обвиняется в публичной поддержке, отрицании или грубом принижении международных преступлений и преступлений СССР. По данным следствия, совместно с другим обвиняемым, В. Ивановым, в начале 2023 года она участвовала в передаче о событиях 13 января.
По данным правоохранительных органов, в передаче, распространенной на канале видеохостинга, Э. Швенчёнене и В. Иванов публично отрицали и грубо принижали факт агрессии СССР против Литвы в 1991 году, что признано решениями литовских судов и правовыми актами. Также, по данным следствия, в ходе передачи обвиняемые отрицали тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные СССР против жителей Литвы, и своими оскорбительными публичными заявлениями оскорбляли память погибших и пострадавших в борьбе за сохранение восстановленной независимости Литвы, а также их близких.
Предусматривается, что обвиняемым в оказании помощи другому государству в совершении действий, направленных против Литвы, грозит лишение свободы сроком от 2 до 7 лет.