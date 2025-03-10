Суд на три месяца продлил интенсивный надзор над Степуконисом

О продлении интенсивного надзора, применяемого к Ш. Степуконису – ношения электронного браслета на ногу – на три месяца, перед судом ходатайствовал Дарюс Карчинскас, делегированный прокурор Европейской прокуратуры.

Как сообщил представитель Вильнюсского городского участкового суда Гедрюс Янонис, суд удовлетворил ходатайство прокурора.

„Судья предварительного следствия приняла решение удовлетворить ходатайство прокурора и продлила срок избранной в отношении подозреваемого меры пресечения в виде усиленного надзора на три месяца, исчисляя этот срок с 20 марта по 20 июня“, - сообщил представитель суда.

Решение суда может быть обжаловано.

Ш. Степуконис был задержан в Вильнюсе в феврале прошлого года.