Суд на три месяца продлил интенсивный надзор над Степуконисом

О продлении интенсивного надзора, применяемого к Ш. Степуконису – ношения электронного браслета на ногу – на три месяца, перед судом ходатайствовал Дарюс Карчинскас, делегированный прокурор Европейской прокуратуры.
Как сообщил представитель Вильнюсского городского участкового суда Гедрюс Янонис, суд удовлетворил ходатайство прокурора.
„Судья предварительного следствия приняла решение удовлетворить ходатайство прокурора и продлила срок избранной в отношении подозреваемого меры пресечения в виде усиленного надзора на три месяца, исчисляя этот срок с 20 марта по 20 июня“, - сообщил представитель суда.
Решение суда может быть обжаловано.
Ш. Степуконис был задержан в Вильнюсе в феврале прошлого года.
В ходе предварительного расследования по факту хищения средств BaltCap на сегодняшний день установлено, что помимо хищения особо ценного имущества и незаконного завладения чужим имуществом были совершены и другие преступления, в связи с чем уголовное дело было дополнено рядом статей Уголовного кодекса, предусматривающих другие преступления.
Среди них – мошенническое ведение бухгалтерского учета на предприятиях, из которых возможно преступным способом были похищены средства, а также сам Ш. Степуконис предоставил в Государственную налоговую инспекцию ложные сведения о своих доходах и имуществе, пытаясь уклониться от уплаты налогов.
На прошлой неделе сообщалось, что Ш. Степуконис присвоил около 42 млн евро. Из общей суммы 5 млн евро были проиграны в игорной компании, зарегистрированной в Литве, 6 млн евро были безуспешно инвестированы в брокерскую компанию, зарегистрированную в Венгрии, а большая часть – более 31 млн евро – была проиграна в компании, расположенной в Эстонии.