Суд на месяц продлил срок содержания под стражей Степукониса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI montažas
Вильнюсский городской участковый суд в пятницу принял решение продлить на месяц срок содержания под стражей Шарунаса Степукониса, подозреваемого в присвоении десятков миллионов евро.

Это подтвердил Elta пресс-представитель суда Гедрюс Янонис.

"Судья досудебного расследования приняла решение удовлетворить ходатайство прокурора и на месяц продлила срок содержания под стражей, с 24 февраля 2024 года по 24 марта 2024 года", - сообщил Г. Янонис.

Судебное заседание по вопросу о применении меры пресечения Ш. Степуконис проводилось удаленно.

Данное решение Вильнюсского городского участкового суда может быть обжаловано в Вильнюсском окружном суде в течение 20 дней, подав жалобу через Вильнюсский городской участковый суд.

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Источник
ru.DELFI.lt
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