Суд на месяц продлил срок содержания под стражей Степукониса

Это подтвердил Elta пресс-представитель суда Гедрюс Янонис.
"Судья досудебного расследования приняла решение удовлетворить ходатайство прокурора и на месяц продлила срок содержания под стражей, с 24 февраля 2024 года по 24 марта 2024 года", - сообщил Г. Янонис.
Судебное заседание по вопросу о применении меры пресечения Ш. Степуконис проводилось удаленно.
Данное решение Вильнюсского городского участкового суда может быть обжаловано в Вильнюсском окружном суде в течение 20 дней, подав жалобу через Вильнюсский городской участковый суд.
Оставить комментарий Читать комментарии