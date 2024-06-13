Суд: муж бывшей подруги Шойгу лишился литовского гражданства обоснованно

Суд рассмотрел жалобу на принятый в 2022 году указ министра внутренних дел Агне Билотайте, согласно которому А. Каминскас утратил гражданство Литовской Республики после приобретения гражданства другого государства.
Заявитель утверждал, что данная часть указа является незаконной и необоснованной, принятой с нарушением процессуальных требований.
Однако суд решил иначе.
„Та часть оспариваемого указа, согласно которой было решено, что заявитель Адольфас Каминскас утратил гражданство Литовской Республики, является законной и обоснованной“, - заявил суд.
Данное решение суда может быть обжаловано в Высшем административном суде Литвы.
Ответчик – Министерство внутренних дел – и третья заинтересованная сторона – Департамент миграции – заявили в своих ответах, что жалоба заявителя является необоснованной.
Они отмечают, что часть 1 статьи 26 Закона о гражданстве предусматривает, что гражданин Литовской Республики, принявший гражданство другого государства, теряет гражданство Литовской Республики со дня приобретения гражданства другого государства, за исключением лиц, которые в соответствии с пунктами 1-5, 7, 9 и 11 статьи 7 этого закона могут одновременно быть гражданами Литовской Республики и другого государства.
Поскольку заявитель приобрел гражданство России и не указал, какому из указанных исключений он соответствует, министр внутренних дел после тщательного изучения всех собранных данных приняла законный и обоснованный указ.
Решение об аннулировании гражданства А. Каминскаса приняла министр внутренних дел Агне Билотайте с учетом рекомендаций Департамента миграции. Последний установил, что А. Каминскас стал гражданином России и не имеет права на множественное гражданство.
По данным МВД, Департамент миграции провел собственное расследование и выяснил обстоятельства после того, как А. Каминскас отказался сотрудничать.
Как сообщил Отдел расследований LRT, А. Каминскас женат на гражданке России Елене Каминскас, в прошлом Шебуновой. Она бывшая подруга тогдашнего министра обороны России С. Шойгу, у которой с ним двое общих детей.
В декабре 2022 года А. Каминскас пытался въехать в Литву, но пограничники его не впустили.