Суд чести адвокатов закрыл дисциплинарное дело против Вегеле: нарушений этики в действиях адвоката не установлено

Она отметила, что кодекс адвокатской этики предусматривает, что адвокаты должны вести себя этично при исполнении своих обязанностей. Действительно, по мнению Д. Фойгт-Норвайшене, в определенных случаях могут быть даны оценки действиям адвоката, которые не обязательно связаны с профессиональной деятельностью.

"Статья не была подписана адвокатом, адвокат нигде в этой статье не использовал свой профессиональный опыт, сам аккаунт в Facebook также не является аккаунтом профессиональной деятельности адвоката", – пояснила Д. Фойгт-Норвайшене.

По ее словам, суд постановил, что дисциплинарное дело против И. Вегеле не связано с его профессиональной деятельностью. Дисциплинарное дело против адвоката было возбуждено за публикации в Facebook и комментарии в DELFI, где И. Вегеле обсуждал акции в поддержку Украины.

"Решение заключается в том, что Суд чести решил закрыть дисциплинарное дело, поскольку нарушений профессиональной этики нет", – заявила председатель Суда чести адвокатов Д. Фойгт-Норвайшене.

"В статье не говорилось, что адвокат из своего опыта что-то высказывает – мысль, мнение или что-то в этом роде. Это не указано очень ясно и четко как в наших законах, так и в наших кодексах этики. В каждом случае мы решаем индивидуально", — рассказала председатель суда о дисциплинарном деле против И. Вегеле.

По ее словам, это решение Суда чести адвокатов не является окончательным, его можно обжаловать в Вильнюсском окружном суде.

"В данном случае Суд чести адвокатов решал только вопрос, отнесенный к его компетенции, то есть была ли нарушена профессиональная этика адвокатов или нет, и не решал вопросы защиты чести, достоинства или деловой репутации. Принятое решение не препятствует заявителю осуществлять свои права", – отметила Д. Фойгт-Норвайшене.