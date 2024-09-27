Суд: Арлаускас обоснованно исключен из списка кандидатов на выборах в Сейм

Суд решал, обоснованно ли отстранен от избирательной кампании представитель „Коалиции мира“ Д. Арлаускас, не указавший в анкете свои связи со службами СССР.
„Принято решение отклонить жалобу заявителя“, - объявил суд.
Решение ВАСЛ является окончательным и обжалованию не подлежит.
Как сообщалось ранее, бывший офицер КГБ Д. Арлаускас, работавший старшим оперативным уполномоченным службы Z, занимавшейся идеологической контрразведкой с 1989 года, не указал в анкете ГИК, что работал кадровым сотрудником КГБ до восстановления Независимости.
Сам Д. Арлаускас уверяет, что не скрывает своего бывшего места работы. Однако, по его словам, закон предусматривает предоставление информации о сотрудничестве, а не работе в соответствующих службах.
69-летний Д. Арлаускас в настоящее время является генеральным директором Конфедерации работодателей Литвы, после восстановления независимости Литвы он был первым заместителем начальника Департамента государственной безопасности (ДГБ) Мечиса Лауринкуса, руководил СМИ – Žinių radijas и газетой Lietuvos žinios, работал общественным консультантом премьер-министра Гедиминаса Киркиласа.
В списке „Коалиции мира“, возглавляемом Виктором Успасских, Д. Арлаускас значился под вторым номером.
Выборы в Сейм пройдут 13 октября.