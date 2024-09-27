2024.09.27 10:07

Суд: Арлаускас обоснованно исключен из списка кандидатов на выборах в Сейм

 
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
Danukas Arlauskas
Danukas Arlauskas
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Высший административный суд Литвы (ВАСЛ) в пятницу объявил, что представитель „Коалиции мира“ Данукас Арлаускас был обоснованно исключен из списков кандидатов на выборах в Сейм, которые состоятся в октябре.

Суд решал, обоснованно ли отстранен от избирательной кампании представитель „Коалиции мира“ Д. Арлаускас, не указавший в анкете свои связи со службами СССР.

„Принято решение отклонить жалобу заявителя“, - объявил суд.

Решение ВАСЛ является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось ранее, бывший офицер КГБ Д. Арлаускас, работавший старшим оперативным уполномоченным службы Z, занимавшейся идеологической контрразведкой с 1989 года, не указал в анкете ГИК, что работал кадровым сотрудником КГБ до восстановления Независимости.

Сам Д. Арлаускас уверяет, что не скрывает своего бывшего места работы. Однако, по его словам, закон предусматривает предоставление информации о сотрудничестве, а не работе в соответствующих службах.

69-летний Д. Арлаускас в настоящее время является генеральным директором Конфедерации работодателей Литвы, после восстановления независимости Литвы он был первым заместителем начальника Департамента государственной безопасности (ДГБ) Мечиса Лауринкуса, руководил СМИ – Žinių radijas и газетой Lietuvos žinios, работал общественным консультантом премьер-министра Гедиминаса Киркиласа.

В списке „Коалиции мира“, возглавляемом Виктором Успасских, Д. Арлаускас значился под вторым номером.

Выборы в Сейм пройдут 13 октября.

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