2024.05.22 16:54

Стражи этики займутся сбором информации о пожертвовании советника президента Литвы на его избирательную компанию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas
После того как группа консерваторов обратилась в ряд учреждений по поводу пожертвования, сделанного Гердой Гинтауте, советником баллотирующегося на второй срок президента Гитанаса Науседы, на его президентскую избирательную кампанию, Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) приняла решение заняться сбором информации об обстоятельствах данной ситуации.

"Сегодня мы приняли простое протокольное решение – как и во всех случаях, мы решили собрать фактические данные, чтобы оценить обоснованность утверждений, изложенных в заявлении", – заявил председатель ГКСЭ Гедиминас Сакалаускас агентству Elta в среду.

По его словам, после сбора информации будет принято решение о том, займется ли комиссия расследованием.

ГКСЭ рассмотрела вопрос по поводу Г. Гинтауте, находящейся в декретном отпуске, после получения обращения группы консерваторов.

После того как в публичном поле появилась информация о пожертвовании, сделанном советником президента на избирательную кампанию Г. Науседы, баллотирующегося на второй срок, несколько депутатов Сейма обратились в Главную избирательную комиссию (ГИК), Службу специальных расследований (ССР), Государственную налоговую инспекцию (ГНИ) и Главную комиссию по служебной этике (ГКСЭ).

Политики просят выяснить, не противоречат ли действия Г. Науседы положениям Избирательного кодекса и нет ли признаков коррупционного преступления в таком финансировании избирательной кампании.

Г. Науседа на свою избирательную кампанию получил от своего советника Г. Гинтауте щедрое пожертвование в размере более 16 тыс. евро. Отмечается, что Г. Гинтауте, находящаяся сейчас в декретном отпуске, в январе перевела на предвыборный счет действующего главы государства 4 тыс. евро, в марте – 113 евро, а в начале мая – 12 тыс. евро.

Сам Г. Науседа в ночь перед первым туром выборов заявил журналистам, что разочарован поведением своих политических оппонентов.

"Я очень разочарован – и скажу, почему. Можно жаловаться, можно делать это каждый день, если не видишь других способов борьбы, если находишься в отчаянии. Но чтобы напасть на беременную женщину, которая в данный момент ждет ребенка – якобы она собирается каким-то образом подготовить почву. И после этого те же люди говорят о правах женщин. Отвратительно", – сказал Г. Науседа представителям СМИ, собравшимся в его избирательном штабе.

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