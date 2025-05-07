Стражи этики: своими заявлениями о Ландсбергисе Жемайтайтис нарушил нормы этики

Позже в том же видео Жемайтайтис сказал, что надо понимать это в переносном значении. Депутат указал, что Ландсбергис был награжден государственной наградой Тайваня, но ведь Тайвань, по его словам, вторая по размеру страна, продававшая России в 2023/2024 высшие технологии.