Стражи этики: своими заявлениями о Ландсбергисе Жемайтайтис нарушил нормы этики

Такое решение в среду на заседании комиссии одобрили 9 ее членов.
Стражи этики не поддержали идею депутата Арминаса Лидяки обязать Жемайтайтиса принести Ландсбергису публичные извинения, поскольку, по их мнению, глава „Зари Немана“ этого не сделает.
„Зачем включать такие безнадежные предложения, как извинения? Получим еще одну серию „Санта Барбары“ – решительно не извинится“, – сказал консерватор Юргис Разма.
Однако члены комиссии решили рекомендовать Жемайтайтису отказаться от безответственного распространения информации и идей с учетом утвержденных в Конституции государственных принципов и ценностей.
Напомним, что 4 февраля 2025 года на Facebook Жемайтайтис поделился видео одной своей встречи с избирателями. На встрече депутат уверял, что „Путин лично“ вручил Ландсбергису „высшую награду за заслуги перед Россией“.
Позже в том же видео Жемайтайтис сказал, что надо понимать это в переносном значении. Депутат указал, что Ландсбергис был награжден государственной наградой Тайваня, но ведь Тайвань, по его словам, вторая по размеру страна, продававшая России в 2023/2024 высшие технологии.
Эти заявления Жемайтайтиса были обжалованы Комиссии по этике. Было решено начать расследование.