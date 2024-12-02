Страны Балтии введут санкции против тех, кто подавлял протесты в Грузии



„Три страны Балтии совместно договорились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах“, - написал Г. Ландсбергис в социальной сети Х в воскресенье вечером.

ELTA напоминает, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „Грузинская мечта“ на прошлой неделе заявил, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.

После этого решения в Грузии вспыхнула волна протестов. Грузин, вышедших на улицы, подавляют резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами. Полиция арестовала сотни протестующих.