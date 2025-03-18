Страны Балтии вместе с Польшей официально объявили о планах выхода из Оттавской конвенции

В ведомстве отмечают, что Россия , развязавшая войну против Украины, не является участником Оттавской конвенции. Она располагает большими запасами противопехотных мин и активно применяет их в войне против Украины, являющейся членом конвенции.

„После интенсивных обсуждений единогласная рекомендация о выходе из Оттавской конвенции, согласованная министрами обороны стран Балтии и Польши, посылает стратегический сигнал о том, что будут использованы все возможности для укрепления сдерживания и эффективной защиты и использования свободы выбора военных действий“, - поясняется в заявлении.

„Литва вместе с Польшей, Латвией и Эстонией объявила о выходе из Конвенции о противопехотных минах“, - говорится в заявлении, опубликованном во вторник Министерством обороны.

„Совместное региональное решение посылает четкий сигнал – граничащие с Россией государства готовы принять все возможные меры для обеспечения безопасности своих граждан. Единая позиция, достигнутая в ходе интенсивных дискуссий, отражает общий подход стран Балтии и Польши к сложной геополитической ситуации“, - цитируется в сообщении министр обороны Довиле Шакалене.

Минобороны указывает, что окончательное решение о выходе Литвы из конвенции могут принять президент и Сейм.

В январе Министерство обороны предоставило военно-политические консультации по Оттавской конвенции и предложило инициировать процедуры вывода и консультации с союзниками – странами Балтийского моря.