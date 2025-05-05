Страны Балтии намерены подписать важный меморандум об эвакуации

„При подготовке государственного плана массовой эвакуации населения оценивается вся инфраструктура (коллективные средства защиты) в муниципалитетах, которая может быть использована для приема и временного размещения эвакуируемых граждан. После определения возможных направлений и маршрутов эвакуации на региональном уровне будут предусмотрены определенные постройки коллективной защиты, где также смогут временно разместиться жители соседних стран“, — заявили в министерстве.