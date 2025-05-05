Страны Балтии намерены подписать важный меморандум об эвакуации

В Министерстве внутренних дел (МВД) подтвердили инициативе портала SAUGU, что в настоящее время ведутся консультации и с Польшей по вопросу подписания меморандума.
„Основная цель меморандума – укрепление регионального сотрудничества при эвакуации населения внутри страны и при проведении трансграничных эвакуаций путем подготовки совместных документов по планированию массовой эвакуации и обеспечения обмена информацией“, — сообщили в МВД.
Сообщается, что страны, подписавшие меморандум, будут координировать свои действия друг с другом, назначать соответствующие учреждения, ответственные за организацию эвакуации населения на государственном уровне, изучать потребности и возможности использования необходимого потенциала, в том числе транспортного, а также определять возможные направления эвакуации и пункты пересечения границы при осуществлении трансграничной эвакуации.
„При подготовке государственного плана массовой эвакуации населения оценивается вся инфраструктура (коллективные средства защиты) в муниципалитетах, которая может быть использована для приема и временного размещения эвакуируемых граждан. После определения возможных направлений и маршрутов эвакуации на региональном уровне будут предусмотрены определенные постройки коллективной защиты, где также смогут временно разместиться жители соседних стран“, — заявили в министерстве.
В конце апреля был обнародован план эвакуации Вильнюса, подготовленный с учетом опыта украинских и американских городов и рассчитанный на случаи военного вторжения, гибридных атак, ядерных угроз, серьезных стихийных бедствий и экстремальных инфраструктурных аварий.
На пресс-конференции, состоявшейся в здании мэрии Вильнюса, мэр столицы Валдас Бенкунскас заявил, что у столицы и раньше был план эвакуации, однако он был скорее теоретическим и не обновлялся. Новый план разрабатывался около года.