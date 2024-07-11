2024.07.11 14:28

Страны Балтии и Германия подписали протокол о намерениях относительно совместной закупки морских мин

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Страны Балтии и Германия подписали протокол о намерениях относительно совместной закупки морских мин
Страны Балтии и Германия подписали протокол о намерениях относительно совместной закупки морских мин
ФОТО: kam.lt

В среду страны Балтии и Германия подписали протокол о намерениях относительно совместной закупки морских мин.

„На саммите НАТО в Вашингтоне вместе с министрами обороны Латвии, Эстонии и Германии мы подписали протокол о намерениях относительно совместной закупки морских мин“, - сообщил в среду вечером в Facebook министр обороны Лауринас Кащюнас.

„К совместной закупке присоединяются Бельгия и другие страны региона Балтийского моря – Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Польша“, - добавил он.

По словам министра, этот шаг на Балтийском море имеет особое значение для безопасности стран всего региона.

„В случае агрессии обеспечение ее контроля станет важной задачей коллективной обороны. Сделан еще один шаг в усилении сдерживания и обороны в регионе“, - подчеркнул Л. Кащюнас.

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