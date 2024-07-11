Страны Балтии и Германия подписали протокол о намерениях относительно совместной закупки морских мин

„На саммите НАТО в Вашингтоне вместе с министрами обороны Латвии, Эстонии и Германии мы подписали протокол о намерениях относительно совместной закупки морских мин“, - сообщил в среду вечером в Facebook министр обороны Лауринас Кащюнас.

„К совместной закупке присоединяются Бельгия и другие страны региона Балтийского моря – Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Польша“, - добавил он.

По словам министра, этот шаг на Балтийском море имеет особое значение для безопасности стран всего региона.