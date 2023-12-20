Страны Балтии договорились совместно выполнять санкции ЕС

В подписанной премьерами декларации отмечается, что крайне важно закрыть лазейки ограничительных мер, чтобы не только усилить эффект применяемых санкций, но и обеспечить их эффективное применение.

Страны обязались обеспечить единый таможенный досмотр и обмен информацией – соответствующие ведомства стран Балтии начнут применять региональный метод не позднее 31 января 2024 года.

В декларации страны обязуются, что таможенные органы трех стран будут следовать общим методам расследования после выявления необоснованных способов перемещения товаров, требуя дополнительных документов относительно транзита или конечного использования товаров, дополнительных деклараций производителей и экспортеров в целях снижения риска обход санкций.

Страны также договорились призвать другие граничащие страны придерживаться единого регионального подхода к санкциям.