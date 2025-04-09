Столичный горсовет одобрил демонтаж шести памятных досок, установленных в Вильнюсе в советское время

Согласно решению совета, будут демонтированы памятные доски поэту Людасу Гире с надписями на литовском и русском языках на улицах Вильняус и Малониойои, также принято решение о демонтаже памятной доски писателю Федору Достоевскому на улице Диджиойи, памятной доски российскому политику ХХ в. Петру Столыпину на улице Шв. Стяпоно и памятного знака писателю Константину Воробьеву на улице Вяркю.

Кроме того, на состоявшемся в среду заседании было принято решение разрешить снять мемориальную доску Марку Антокольскому на русском языке, установленную на фасаде здания на улице Диджиойи. На ее месте за счет средств Вильнюсского городского муниципалитета планируется установить новую памятную доску типового дизайна с текстом: „В этом доме родился и жил скульптор Маркас Антокольскис (1840–1902)“.