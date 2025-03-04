Стоимость командировки Чаплинскаса удивила коллег: это последний раз

Вице-спикер Раса Будбергите сказала, что это, наверное, последний раз, когда депутата пускают в командировку, за участие в которой надо вносить членские взносы.
„Это показывает, что это не вопрос парламентской демократии, а мы финансируем его на эти деньги. Я бы хотела просить, чтобы мы договорились - это последний раз, когда мы принимаем такое решение. Членский взнос меня удивил, средства используют не по назначению“, – заметила она.
16-20 марта в Рейкьявике состоится конференция Planet Youth. На нее сначала планировали ехать два депутата - Чаплинскас и Вайда Алекнавичене.
Из-за высокой стоимости командировки правление решило ограничится одним депутатом.
„На минувшем заседании правления мы обратили внимание на членский взнос, это достаточно дорогая командировка, поэтому решили делегировать одного представителя. Наиболее подходящий кандидат - Чаплинскас, который возглавляет Комиссию по превенции зависимостей“, – сказала председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен.
С этим согласилась и Будбергите.
„Хочу подчеркнуть важный аспект - депутаты вообще не должны ездить на конференции, где есть членские взносы“, – прибавила она.
Чаплинскас сказал Delfi, что сможет предоставить об этой командировке больше информации, когда вернется из нее.
Если бы в Исландию поехали два депутата, то командировка стоила бы 5329,95 евро.
Согласно документу, авиабилеты обойдутся в 579,50 евро, членский взнос – 700 евро, суточные на одного участника - 350 евро, жилье - 960 евро.
Перевозка в и из аэропорта стоила бы еще 300 евро за двоих, страховка – 6,90 евро.