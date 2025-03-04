Стоимость командировки Чаплинскаса удивила коллег: это последний раз

Вице-спикер Раса Будбергите сказала, что это, наверное, последний раз, когда депутата пускают в командировку, за участие в которой надо вносить членские взносы.

„Это показывает, что это не вопрос парламентской демократии, а мы финансируем его на эти деньги. Я бы хотела просить, чтобы мы договорились - это последний раз, когда мы принимаем такое решение. Членский взнос меня удивил, средства используют не по назначению“, – заметила она.

16-20 марта в Рейкьявике состоится конференция Planet Youth. На нее сначала планировали ехать два депутата - Чаплинскас и Вайда Алекнавичене.

Из-за высокой стоимости командировки правление решило ограничится одним депутатом.