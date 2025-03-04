2025.03.04 07:02

Стоимость командировки Чаплинскаса удивила коллег: это последний раз

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
Saulius Čaplinskas
Saulius Čaplinskas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Правление парламента в минувшую среду разрешило депутату, председателю Комиссии по превенции зависимостей Саулюсу Чаплинскасу поехать на конференцию Planet Youth в Исландию. Членский взнос участника такой конференции стоит 700 евро.

Вице-спикер Раса Будбергите сказала, что это, наверное, последний раз, когда депутата пускают в командировку, за участие в которой надо вносить членские взносы.

„Это показывает, что это не вопрос парламентской демократии, а мы финансируем его на эти деньги. Я бы хотела просить, чтобы мы договорились - это последний раз, когда мы принимаем такое решение. Членский взнос меня удивил, средства используют не по назначению“, – заметила она.

16-20 марта в Рейкьявике состоится конференция Planet Youth. На нее сначала планировали ехать два депутата - Чаплинскас и Вайда Алекнавичене.

Из-за высокой стоимости командировки правление решило ограничится одним депутатом.

„На минувшем заседании правления мы обратили внимание на членский взнос, это достаточно дорогая командировка, поэтому решили делегировать одного представителя. Наиболее подходящий кандидат - Чаплинскас, который возглавляет Комиссию по превенции зависимостей“, – сказала председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен.

С этим согласилась и Будбергите.

„Хочу подчеркнуть важный аспект - депутаты вообще не должны ездить на конференции, где есть членские взносы“, – прибавила она.

Saulius Čaplinskas

Чаплинскас сказал Delfi, что сможет предоставить об этой командировке больше информации, когда вернется из нее.

Если бы в Исландию поехали два депутата, то командировка стоила бы 5329,95 евро.

Согласно документу, авиабилеты обойдутся в 579,50 евро, членский взнос – 700 евро, суточные на одного участника - 350 евро, жилье - 960 евро.

Перевозка в и из аэропорта стоила бы еще 300 евро за двоих, страховка – 6,90 евро.

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