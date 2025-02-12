Стоимость авиабилетов депутатов в Брюссель удивила: коллега долетит за более низкую цену

Неймантас и Зингерис летят в Брюссель 18-19 февраля на заседание Комитета иностранных дел ЕП.
Билеты на троих (два депутата и советник Зингериса) обошлись в 3237 евро.
Консерватор Агне Билотайте планирует лететь в Брюссель на другое мероприятие, ее билеты обойдутся в 480 евро.
Сами депутаты билеты не покупают, их заказывают парламентские службы.
Зингерис узнал о ценах только от журналиста.
„Важно, чтобы билеты были в эконом-класс“, – сказал он.
Депутаты интересовались этим вопросом и выяснили, что билеты были в эконом-класс.
На заседании парламента выясняли, откуда такая высокая цена на билеты на троих человек.
„Цена очень высокая. Есть несколько вариантов. Можно было бы посылать только депутатов, без советников. BНо, поскольку мы такие мероприятия должны просматривать в свете председательства в Совете ЕС, это, вероятно, было бы не лучшим решением. Но, может, канцелярия могла бы прокомментировать вопрос цен?“, – вопрошала депутат Виктория Чмилите-Нильсен.
Канцлер парламента Альгирдас Стончайтис пообещал поинтересоваться, откуда такие цены.
„Посмотрим цены. Я хочу только обратить внимание на то, что канцелярия через советников в этом году запланировала на подготовку к председательству 42 000 евро на командировки. Эти деньги уходят“, – сказал канцлер.
Соцдем Раса Будбергите обратила внимание на то, что эти деньги на дипломатическую сферу.
„Но, если летят три человека, получается по тысяче туда-назад, это нормально, предлагаю одобрить эту поездку“, – сказала депутат.
Командировку в результате одобрили.