Стоимость авиабилетов депутатов в Брюссель удивила: коллега долетит за более низкую цену

Неймантас и Зингерис летят в Брюссель 18-19 февраля на заседание Комитета иностранных дел ЕП.

Билеты на троих (два депутата и советник Зингериса) обошлись в 3237 евро.

Консерватор Агне Билотайте планирует лететь в Брюссель на другое мероприятие, ее билеты обойдутся в 480 евро.

Сами депутаты билеты не покупают, их заказывают парламентские службы.

Зингерис узнал о ценах только от журналиста.

„Важно, чтобы билеты были в эконом-класс“, – сказал он.

Депутаты интересовались этим вопросом и выяснили, что билеты были в эконом-класс.

На заседании парламента выясняли, откуда такая высокая цена на билеты на троих человек.