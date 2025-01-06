Стартовало размещение четвертой эмиссии оборонных облигаций

Эмиссия размещается с 6 по 20 января, погашение запланировано на 21 января 2026 года. Долговые ценные бумаги размещаются через банки Swedbank и SEB — приобрести облигации можно онлайн и в отделении банка SEB.

Первая эмиссия оборонных облигаций размещалась 10–28 октября прошлого года, вторая 4–18 ноября, третья 2–16 декабря. Посредством трех эмиссий было приобретено облигаций на сумму 13,3 млн евро.

Эти целевые государственные сберегательные облигации (Гособлигации) являются одной из мер Государственного оборонного фонда, начавшего свою работу с 1 октября прошлого года. Жители, предприятия и организации могут делать добровольные пожертвования в фонд, а также приобретать облигации.