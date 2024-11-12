Старший советник президента: коалиция с "Зарей Немана" — ошибка, но ситуацию можно исправить

„Политическая история Литвы знает множество примеров. Партии, которые, может быть, с нынешних или даже с позиций той эпохи оценивались отнюдь неоднозначно, им удавалось предложить очень хороших министров-технократов“, – заявил Ф. Янсонас в эфире Žinių radijas во вторник.
„Тот же Саулюс Сквернялис в 2014 году был назначен министром по партийной квоте от господина Паксаса, Рокас Масюлис – министром энергетики в том же 2014 году от Партии труда. Можно ли как-то связать этих двух министров с партиями, которые их делегировали? Нет. Сделали ли они свою работу? Вызвала ли, скажем так, их дальнейшая карьера какие-то сомнения? Нет, не вызвала“, – напомнил он.
По словам старшего советника президента, самое главное, чтобы назначенные министры работали на благо Литвы.
„Нам бы хотелось, чтобы те министры, которые будут назначены, независимо от того, по какой квоте они будут, были прежде всего министрами Литвы – работающими для Литвы, а не на партию. А во-вторых, министры, которые хотя бы работают на правительство, а не на отдельную партию“, – пояснил Ф. Янсонас.
„Президент очень четко сформулировал, чтобы („Заря Немана“ – ELTA) даже не предлагала ему кандидатов из числа членов партии, так как это станет поводом для их неутверждения. (...) Неназначение партийных министров в правительство — это своего рода управление ущербом. Ущербом, который сейчас явно наносится имиджу Литвы“, – заявил Ф. Янсонас.
ELTA напоминает, что несмотря на критику со стороны зарубежных партнеров, формировавшая правящее большинство СДПЛ в понедельник подписала коалиционное соглашение с „Во имя Литвы“ и „Зарей Немана“. В свою очередь, президент Гитанас Науседа заявил, что не одобрит партийных кандидатов в правительство от „Зари Немана“, которую возглавляет обвиняемый в антисемитизме Ремигиюс Жемайтайтис. В свою очередь кандидат в премьер-министры от СДПЛ Гинтаутас Палуцкас заверил, что поможет этой политической силе найти подходящих специалистов для Кабинета министров.