Старший советник президента: коалиция с "Зарей Немана" — ошибка, но ситуацию можно исправить

„Тот же Саулюс Сквернялис в 2014 году был назначен министром по партийной квоте от господина Паксаса, Рокас Масюлис – министром энергетики в том же 2014 году от Партии труда. Можно ли как-то связать этих двух министров с партиями, которые их делегировали? Нет. Сделали ли они свою работу? Вызвала ли, скажем так, их дальнейшая карьера какие-то сомнения? Нет, не вызвала“, – напомнил он.

„Политическая история Литвы знает множество примеров. Партии, которые, может быть, с нынешних или даже с позиций той эпохи оценивались отнюдь неоднозначно, им удавалось предложить очень хороших министров-технократов“, – заявил Ф. Янсонас в эфире Žinių radijas во вторник.

„Нам бы хотелось, чтобы те министры, которые будут назначены, независимо от того, по какой квоте они будут, были прежде всего министрами Литвы – работающими для Литвы, а не на партию. А во-вторых, министры, которые хотя бы работают на правительство, а не на отдельную партию“, – пояснил Ф. Янсонас.

„Президент очень четко сформулировал, чтобы („Заря Немана“ – ELTA) даже не предлагала ему кандидатов из числа членов партии, так как это станет поводом для их неутверждения. (...) Неназначение партийных министров в правительство — это своего рода управление ущербом. Ущербом, который сейчас явно наносится имиджу Литвы“, – заявил Ф. Янсонас.