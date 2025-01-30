Староста оппозиционной фракции об изменениях пенсионной системы: надо выяснить, во сколько это обойдется

„Пока есть только предложения, мы не знаем, будет ли это окончательный вариант Правительства, который дойдет до Сейма. Хотелось бы дождаться окончательного варианта, а нам при принятии решения по этой позиции будет важна экспертная оценка“, – сказал агентству Elta М. Линге.
„Мы сами инициировали изменения в предыдущем созыве, они есть в Сейме, мы обращались по всем проектам, чтобы эксперты представили своё мнение и оценки. Мы считаем, что целесообразно будет дождаться и предложений правительства, и экспертных оценок, и тогда делать выводы“, – добавил он.
Консерватор отметил, что между планами министерства и предложениями бывшего правительства о возможности выхода из пенсионного накопления второй ступени есть сходство.
„Мы видим, что представленный проект является отражением того, что мы предлагали, в каких случаях можно было бы выйти досрочно, то эти причины предлагаются практически идентичные. Естественно, что по таким положениям не было бы никакого основания, почему мы не должны их одобрить“, – сказал М. Линге.
Говоря о предложении заменить госсубсидию льготами по подоходному налогу с населения (ПНН), депутат подчеркнул, что важно будет услышать, каковы будут возможные затраты на такое изменение.
„Субсидия заменяется льготой по ПНН, то действительно интересно, как это моделируется. Если известно, что субсидия стоит около 300 млн евро, то во сколько обойдутся потери по ПНН, так это уже другой вопрос, который будет важен при принятии решения“, – сказал он.
„Хотя точных ответов мы, вероятно, не дождемся, поскольку не знаем, как будут вести себя люди по поводу их возможности выхода, неясно, сколько их останется. Эта неопределенность может значительно усложнить воздействие на систему, поэтому хотелось бы, чтобы правительство или эксперты представили своё моделирование и расчеты“, – отметил М. Линге.
Министр социальной защиты и труда Инга Ругинене предлагает доработать систему пенсионного накопления второй ступени, позволив некоторым гражданам более гибко выводить все или часть накопленных средств. Также предлагается отказаться от автоматического включения в пенсионное накопление.
Для вывода средств до наступления пенсионного возраста подоходный налог с населения (ПНН) будет начисляться тем гражданам, которым до наступления этого возраста осталось менее 5 лет и которые накопили небольшие суммы, а также тем, кто желает один раз в любое время вывести до 25 проц. накоплений.
Между тем, ПНН не будет начисляться в случае вывода всех накоплений гражданами, лишившимися 70-100 проц. трудоспособности, страдающими тяжелым заболеванием, включенным в перечень Министерства здравоохранения (Минздрава), или имеющими установленную потребность в паллиативной помощи.
Среди предложений — 12-месячное „окно“ для свободного выхода из накопления второй ступени, если участника не устроят обновленные условия. При выходе будет учитываться тот факт, что взносы, уплаченные за счет средств участника во второй ступени, составили около 57 проц. всех взносов.
Изменения также предусматривают отказ от нынешнего автоматического включения во вторую ступень каждые три года — жителям постоянно будут предлагать начать накопление добровольно. Также у работодателей будет возможность внести добровольный вклад в пенсионное накопление своих работников.
Также предлагается применить льготу по ПНН к самим взносам в пенсионное накопление второй ступени – ее потолок может быть равен размеру поощрения к накоплению, выплачиваемого в настоящее время за счет средств государственного бюджета, т. е. 365 евро в год.
Это изменение заменит нынешний государственный взнос для участников пенсионного накопления второй ступени, который составляет 1,5 проц. от размера средней заработной платы (СЗП). По словам министра, сейчас на эту субсидию выделяется около 300 млн евро в год.