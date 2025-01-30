Староста оппозиционной фракции об изменениях пенсионной системы: надо выяснить, во сколько это обойдется

Консерватор отметил, что между планами министерства и предложениями бывшего правительства о возможности выхода из пенсионного накопления второй ступени есть сходство.

„Мы сами инициировали изменения в предыдущем созыве, они есть в Сейме, мы обращались по всем проектам, чтобы эксперты представили своё мнение и оценки. Мы считаем, что целесообразно будет дождаться и предложений правительства, и экспертных оценок, и тогда делать выводы“, – добавил он.

„Пока есть только предложения, мы не знаем, будет ли это окончательный вариант Правительства, который дойдет до Сейма . Хотелось бы дождаться окончательного варианта, а нам при принятии решения по этой позиции будет важна экспертная оценка“, – сказал агентству Elta М. Линге.

„Мы видим, что представленный проект является отражением того, что мы предлагали, в каких случаях можно было бы выйти досрочно, то эти причины предлагаются практически идентичные. Естественно, что по таким положениям не было бы никакого основания, почему мы не должны их одобрить“, – сказал М. Линге.

Говоря о предложении заменить госсубсидию льготами по подоходному налогу с населения (ПНН), депутат подчеркнул, что важно будет услышать, каковы будут возможные затраты на такое изменение.