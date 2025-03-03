Стармер извинился перед странами Балтии, не приглашенными на саммит в Лондоне

„Науседа очень четко сказал, что мы очень недовольны тем, что нас не пригласили в Лондон. Премьер Соединенного Королевства начал свою речь с извинений перед руководством стран Балтии, заявив, что в следующий раз подобных вещей не будет“, — сказала советник по внешней политике в эфире радио LRT.