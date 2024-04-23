Стало понятно, почему президент Литвы первым объявил новость о задержании напавших на Волкова

"По просьбе польской стороны, пока проводились все оперативные действия, эта информация не была обнародована и опубликована. Затем, когда в Польше (…) проходил суд над этими задержанными и шла речь об их экстрадиции в Литву – были проведены все оперативные действия и приняты решения, которые уже обнародованы в Польше, от польской стороны было получено разрешение сообщить об этом в Литве", - ситуацию пояснил он.

"Дело явно политическое, которое имело посыл и для Литвы, и для представителей российской оппозиции, и, в конечном итоге, для наших союзников – что здесь небезопасно, вы нигде не в безопасности, Кремль до вас доберется везде. То, что и исполнители преступления, и предполагаемый заказчик были задержаны, причем достаточно быстро – это такой же политический посыл – ответ Кремлю, что мы вас выловим", - во вторник Žinių radijas сказал Ф. Янсонас.

По словам Ф. Янсонаса, литовские правоохранительные органы знают о ситуации в Польше с начала апреля. Однако на вопрос, предупреждал ли президент или его команда институты страны о том, что они намерены обнародовать новость о нападавших на Л. Волкова, Ф. Янсонас прямо не ответил.

"Я пытаюсь представить: президент разговаривает с главой другой страны и обсуждает (ситуацию). И, прежде чем сообщить, он должен оббежать Литву и спросить у всех министров, еще у кого-то – смотрите, у меня есть такие новости, могу ли я рассказать?" - задал он риторический вопрос.

"В этом случае, все оперативные действия проводились в Польше, все аресты проводились в Польше, все, что нужно было согласовывать с теми, кто проводил оперативные действия, было согласовано", - подчеркнул главный советник.