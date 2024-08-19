Стали известны итоги жеребьевки для размещения наименований партий в избирательном бюллетене

Под первым номером в избирательном бюллетене разместится Союз народа и справедливости (центристы, народники). Под вторым – Национальное объединение, под третьим – Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ).

Между тем, четвертой в избирательном бюллетене будет указана Партия зеленых Литвы, пятой – Народная партия, шестой – Партия регионов, седьмой – Партия христианской демократии, восьмым – Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), девятой – Партия труда, а десятой – Свобода и справедливость.