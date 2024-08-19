2024.08.19 12:51

Стали известны итоги жеребьевки для размещения наименований партий в избирательном бюллетене

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Seimo rinkimų biuletenio numerių traukimas
Seimo rinkimų biuletenio numerių traukimas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

По мере приближения выборов в Сейм политические партии путем жеребьевки узнали номера, под которыми они будут размещены в избирательных бюллетенях для голосования на осенних выборах в Сейм.

Под первым номером в избирательном бюллетене разместится Союз народа и справедливости (центристы, народники). Под вторым – Национальное объединение, под третьим – Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ).

Между тем, четвертой в избирательном бюллетене будет указана Партия зеленых Литвы, пятой – Народная партия, шестой – Партия регионов, седьмой – Партия христианской демократии, восьмым – Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), девятой – Партия труда, а десятой – Свобода и справедливость.

По 11-ым номером пойдет Союз демократов „Во имя Литвы“, под 12-м – „Неманская заря“, под 13-м – Союз Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ), под 14-м – Движение либералов, под 15-м – Партия жемайтов, под 16-м – Партии свободы, под 17-м – Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС).

Стоит отметить, что участвующие в выборах в качестве коалиции Партия жемайтов, Партия христианской демократии и Партия труда могли выбрать один из присвоенных им номеров. Главная избирательная комиссия (ГИК) подтвердила, что „Мирная коалиция“ будет размещена в избирательном бюллетене под номером 9.

Выборы в Сейм пройдут 13 октября.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии