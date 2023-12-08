Стал известен еще один кандидат в президенты Литвы

Политик поделился решением в своем аккаунте в Facebook, указав, что зарегистрировался в качестве участника политической кампании в четверг.

По данным Главной избирательной комиссии, регистрация кандидата была подтверждена 7 декабря.

На выборах в Сейм 2020 года З. Андруленас был кандидатом от Партии центра – народников в Лаздинайском избирательном округе.

По данным Rekvizitai.lt, он возглавляет созданный в сентябре этого года "Национальный совет образования".

З. Андруленас также участвовал в выборах генерального директора LRT, состоявшихся осенью этого года, но был исключен из-за того, что не предоставил все необходимые документы и не соответствовал установленным требованиям.