США развязали для Украины мешок с деньгами, но не руки: в войне против НАТО у России таких условий не будет

Конечно, Киеву дадут не 61 млрд. долларов (57 млрд. евро), ведь за счет этих денег компенсируют израсходованные запасы снарядов и ракет США – стоимость новых заказов может быть больше или меньше, чем количество вооружения, переданного Украине, все зависит от договоров с производителями.

Но решение США неизбежно наделяет президента и Пентагон полномочиями сразу передать амуницию и ракеты на сумму примерно 7,85 млрд. долларов США, еще 13,8 млрд. пойдут на связанные с Украиной заказы, которые будут выполнены в ближайшие два года. Это значит, что Украина на следующей неделе получит первые снаряды калибра 155 мм и ракеты для Рatriot и NASAMS .

Президент Украины Владимир Зеленский не даром заявил, что он "благодарен" за такое решение, которое "не даст войне распространяться, и спасет тысячи жизней". Также неслучайно с нескрываемым пренебрежением и уверенностью в себе это решение США приняла Москва. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, эта помощь "продолжит уничтожать" Украину и потребует еще больше жертв. Технически это замечание верно, правда, больше жертв будет на российской стороне. Но в любом случае вся помощь Вашингтона и союзников пока не дает оправданной надежды на быструю победу украинцев – она лишь теоретически отдаляет поражение, которое без снарядов в последнее время казалось неизбежным.