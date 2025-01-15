США ограничили экспорт ИИ-чипов: Литва не попала в список союзников

„Это доказывает, что громкая и агрессивная риторика бывшего министра иностранных дел не принесла плодов. Возможно, иногда можно было действовать тише и утонченнее в общении с такими партнерами, как США, чтобы эти связи были крепче и практичнее. Мы приложим все усилия, чтобы Литва была в таких списках, если не сейчас, то в будущем это обязательно произойдет“, - в среду Žinių radijas сказал Ю. Олекас.
„Сейчас я готовлюсь отправиться в США с делегацией и пообщаться с членами Конгресса. И новый министр иностранных дел работает весьма активно. Наш долг – исправить то, что не удалось сделать предыдущей власти“, - заявил он.
На вопрос, свидетельствует ли это о необходимости иной политики в отношении Китая и Тайваня и изменения названия Тайваньского представительства, политик заявил, что важнее работать над практическими решениями.
США ограничат экспорт чипов, чтобы сохранить лидерство в гонке ИИ
Портал 15min.lt сообщает, что администрация президента США Джо Байдена в понедельник объявила о новых ограничениях, направленных на сохранение лидерства Америки в гонке в области искусственного интеллекта.
Поэтому, как поясняет портал, чтобы обезопасить себя от проникновения самых передовых технологий в Китай или Россию, США ограничат экспорт чипов, используемых для разработки искусственного интеллекта.
По данным портала, исключение будет применяться только к 18 ближайшим партнерам США, таким как Германия, Нидерланды, Великобритания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Австралия, Франция, Ирландия, Италия и несколько другие. Всего в список союзников США вошли 10 стран-членов Европейского союза (ЕС), а 17 – нет.
Однако, по данным портала, ни Литвы, ни других стран Балтии, ни Польши в этом списке нет.