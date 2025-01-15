США ограничили экспорт ИИ-чипов: Литва не попала в список союзников

„Это доказывает, что громкая и агрессивная риторика бывшего министра иностранных дел не принесла плодов. Возможно, иногда можно было действовать тише и утонченнее в общении с такими партнерами, как США, чтобы эти связи были крепче и практичнее. Мы приложим все усилия, чтобы Литва была в таких списках, если не сейчас, то в будущем это обязательно произойдет“, - в среду Žinių radijas сказал Ю. Олекас.