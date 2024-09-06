Среднестатистический портрет кандидата в Сейм: 49-летний мужчина по имени Андрюс с имуществом в 166 000 евро

По данным ГИК, для участия в предстоящих выборах в Сейм, которые пройдут 13 октября, зарегистрировано 1739 кандидатов. Решение по поводу еще двух кандидатов будет принято на следующей неделе. По сравнению с 2020 годом, в этом году кандидатов в Сейм стало на десяток меньше. Четыре года назад ГИК зарегистрировала 1755 человек, в 2016 году – 1416 кандидатов, сообщает ГИК.

Большинство лиц, участвующих в выборах в Сейм, – мужчины. Они составляют почти 63 проц. всех кандидатов, при этом подчеркивается, что число женщин на парламентских выборах постепенно растет. По данным ГИК, в этом году количество кандидатов-женщин на 4 проц. больше, чем четыре года назад.