Среднестатистический портрет кандидата в Сейм: 49-летний мужчина по имени Андрюс с имуществом в 166 000 евро

По данным ГИК, для участия в предстоящих выборах в Сейм, которые пройдут 13 октября, зарегистрировано 1739 кандидатов. Решение по поводу еще двух кандидатов будет принято на следующей неделе. По сравнению с 2020 годом, в этом году кандидатов в Сейм стало на десяток меньше. Четыре года назад ГИК зарегистрировала 1755 человек, в 2016 году – 1416 кандидатов, сообщает ГИК.
Большинство лиц, участвующих в выборах в Сейм, – мужчины. Они составляют почти 63 проц. всех кандидатов, при этом подчеркивается, что число женщин на парламентских выборах постепенно растет. По данным ГИК, в этом году количество кандидатов-женщин на 4 проц. больше, чем четыре года назад.
Как сообщает ГИК, средняя стоимость имущества, находящегося в распоряжении статистического кандидата, составляет 166 тыс. евро, однако имущество некоторых кандидатов превышает эту цифру в целых пять раз.
По подсчетам, в октябрьских парламентских выборах примут участие 25 миллионеров. Два самых богатых кандидата участвуют в выборах вместе с Литовской партией зеленых и Мирной коалицией, а большинство миллионеров – 5 – выдвигает Союз крестьян и зеленых Литвы.
В этом году в выборах участвуют 8 мэров: главы районов Аникщяйского, Йонавского, Йонишкского, Шилутского, Ширвинтского, Зарасайского районов, а также Казлу-Руды и Висагинаса. В ГИК отмечают, что в случае их избрания в Сейм, в этих муниципалитетах прошли бы выборы нового мэра.
Получить пост в Сейме нового созыва также стремятся 4 депутата Европарламента и 128 депутатов нынешнего парламента.
Сообщается, что в выборах в Сейм в этом году участвует 61 лицо с судимостью.
Выборы в Сейм пройдут 13 октября.