Среди налоговых изменений, предложенных коалиции – расширение налога на недвижимость, налог на сахар

Министерство финансов также предлагает снизить необлагаемую налогом стоимость недвижимости со 150 000 до 20 000 евро. Как указано в документе, плательщиками налога на недвижимость станут 760 000 человек, а доход от этого налога составит 54 млн евро.

В документе говорится, что это изменение сгенерирует доход в размере 39,9 млн евро.

Одним из предложений является увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 9 до 12%на центральное отопление и топливные продукты, а также услуги размещения и перевозки пассажиров. Также предлагается снизить льготу НДС для книг и непериодических изданий, а также для посещений художественных и культурных учреждений и музеев.

В подготовленном министерством документе сказано, что за счет этих налоговых изменений в государственный бюджет в 2026 году планируется собрать дополнительно 224 млн евро.

Правительство планирует привязать ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) к размеру дохода, полученного жителями, независимо от источника этого дохода.

Кроме того, для всех владельцев коммерческой недвижимости предлагается целевая ставка налога на недвижимость. Размер этого тарифа составит 0,2%. Такое налогообложение позволит получить 28 млн евро на финансирование обороны.

Предлагается, что если стоимость имущества составляет от 20 тыс. до 150 тыс. евро, то будет применяться ставка в 0,2%, если стоимость составляет от 150 000 до 300 000 евро – 0,5%, а от 300 000 евро до 500 000 евро – 1%. Налоговая ставка в размере 2% будет применяться в том случае, если стоимость недвижимого имущества превышает 500 000 евро.

По данным Минфина, дополнительное налогообложение индивидуальной деятельности коснется 15 000 лиц, а к 700 работникам будет применена ставка в размере 32%. Дополнительное налогообложение других доходов также затронет 15 000 человек, 1500 из которых подпадут под ставку в 32%.

По оценкам Министерства финансов, если эти предложения будут одобрены, в государственный бюджет поступит дополнительно 219 млн евро.

Планируется, что высокие доходы (превышающие 60 СЗП) будут облагаться налогом по прогрессивной ставке НДФЛ в размере 32%, которая также будет применяться ко всем видам доходов.

Предлагается, чтобы жители, получающие более высокий доход, не превышающий годовую сумму в 60 средних заработных плат (СЗП), облагались налогом по ставке 20% налога на доходы физических лиц отдельно за трудовую деятельность, индивидуальную деятельность и другие доходы.

Подготовленный министерством документ, предусматривает две налоговые ставки. Напитки с содержанием сахара не более 8 граммов на 100 миллилитров будут облагаться по ставке 7,4 евро за 100 литров. В то время для подслащенных напитков с содержанием сахара более 8 граммов на 100 мл и энергетических напитков будет применяться ставка в размере 21 евро за 100 литров.

Кроме того, для получения дополнительных средств на оборону Министерство финансов предлагает ввести налог на сладкие напитки. Этот налог на сахар сгенерирует 25 млн евро.

Предлагается обложить налогом все страховые взносы, за исключением страхования жизни, а также сладкие напитки

В документе указано, что ставки будут повышаться постепенно в течение трех лет.

В предложении говорится, что это приведет к увеличению цены 1 литра подслащенного напитка на 0,09-0,25 евро в зависимости от содержания сахара.

Кроме того, с целью финансирования обороны предлагается обложить налогом все страховые взносы, не связанные со страхованием жизни. Как поясняется в документе, плательщиками этого взноса будут все страховщики, работающие в Литве, осуществляющие деятельность по страхованию, отличному от страхования жизни.

Ожидается, что эта мера принесет государственному бюджету 112,5 млн евро.