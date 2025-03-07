Среди налоговых изменений, предложенных коалиции – расширение налога на недвижимость, налог на сахар

В подготовленном министерством документе сказано, что за счет этих налоговых изменений в государственный бюджет в 2026 году планируется собрать дополнительно 224 млн евро.
Одним из предложений является увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 9 до 12%на центральное отопление и топливные продукты, а также услуги размещения и перевозки пассажиров. Также предлагается снизить льготу НДС для книг и непериодических изданий, а также для посещений художественных и культурных учреждений и музеев.
В документе говорится, что это изменение сгенерирует доход в размере 39,9 млн евро.
Министерство финансов также предлагает снизить необлагаемую налогом стоимость недвижимости со 150 000 до 20 000 евро. Как указано в документе, плательщиками налога на недвижимость станут 760 000 человек, а доход от этого налога составит 54 млн евро.
Предлагается, что если стоимость имущества составляет от 20 тыс. до 150 тыс. евро, то будет применяться ставка в 0,2%, если стоимость составляет от 150 000 до 300 000 евро – 0,5%, а от 300 000 евро до 500 000 евро – 1%. Налоговая ставка в размере 2% будет применяться в том случае, если стоимость недвижимого имущества превышает 500 000 евро.
Кроме того, для всех владельцев коммерческой недвижимости предлагается целевая ставка налога на недвижимость. Размер этого тарифа составит 0,2%. Такое налогообложение позволит получить 28 млн евро на финансирование обороны.
Изменения налога на доходы физических лиц: единая ставка будет применяться ко всем доходам
Правительство планирует привязать ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) к размеру дохода, полученного жителями, независимо от источника этого дохода.
Предлагается, чтобы жители, получающие более высокий доход, не превышающий годовую сумму в 60 средних заработных плат (СЗП), облагались налогом по ставке 20% налога на доходы физических лиц отдельно за трудовую деятельность, индивидуальную деятельность и другие доходы.
Планируется, что высокие доходы (превышающие 60 СЗП) будут облагаться налогом по прогрессивной ставке НДФЛ в размере 32%, которая также будет применяться ко всем видам доходов.
По оценкам Министерства финансов, если эти предложения будут одобрены, в государственный бюджет поступит дополнительно 219 млн евро.
По данным Минфина, дополнительное налогообложение индивидуальной деятельности коснется 15 000 лиц, а к 700 работникам будет применена ставка в размере 32%. Дополнительное налогообложение других доходов также затронет 15 000 человек, 1500 из которых подпадут под ставку в 32%.
В документе указано, что ставки будут повышаться постепенно в течение трех лет.
Предлагается обложить налогом все страховые взносы, за исключением страхования жизни, а также сладкие напитки
Кроме того, для получения дополнительных средств на оборону Министерство финансов предлагает ввести налог на сладкие напитки. Этот налог на сахар сгенерирует 25 млн евро.
Подготовленный министерством документ, предусматривает две налоговые ставки. Напитки с содержанием сахара не более 8 граммов на 100 миллилитров будут облагаться по ставке 7,4 евро за 100 литров. В то время для подслащенных напитков с содержанием сахара более 8 граммов на 100 мл и энергетических напитков будет применяться ставка в размере 21 евро за 100 литров.
В предложении говорится, что это приведет к увеличению цены 1 литра подслащенного напитка на 0,09-0,25 евро в зависимости от содержания сахара.
Кроме того, с целью финансирования обороны предлагается обложить налогом все страховые взносы, не связанные со страхованием жизни. Как поясняется в документе, плательщиками этого взноса будут все страховщики, работающие в Литве, осуществляющие деятельность по страхованию, отличному от страхования жизни.
Ожидается, что эта мера принесет государственному бюджету 112,5 млн евро.
В документе предусмотрены два тарифа. Ставка в размере 5%будет применяться к страховым взносам по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и страхованию жилья, если это не связано с осуществляемой ими экономической деятельностью. В то время ко всем остальным страховым взносам, кроме страхования жизни, будет применяться ставка в размере 10%.
Налог на прибыль предлагается увеличить на 2%
Предлагается увеличить ставку налога на прибыль на 2%: для крупных компаний ставка увеличится с 16 до 18%, а для малых и средних предприятий – с 6 до 8%.
Предполагается, что изменение ставки налога на прибыль позволит собрать в государственный бюджет дополнительно 200 млн евро.
В целях стимулирования инвестиций правительство планирует изменения для тех, кто приобретает долгосрочные активы. Стоимость приобретения этого актива будет вычтена сразу, без применения норм амортизации. Изменение планируется применить к группам активов, связанным с „зеленым“ курсом и инновациями, но не подпадающим под льготу инвестиционных проектов.
Документ направлен на формирование благоприятной инвестиционной среды и создание дополнительных условий для инвестиций за счет высвобождения оборотных средств. Цель – снизить административную нагрузку за счет освобождения малого бизнеса от соответствующих налоговых обязательств.
По оценкам Министерства финансов, если все запланированные налоговые изменения будут приняты, в следующем году в государственный бюджет поступят дополнительные средства в размере 224 млн евро, в 2027 году – 454 млн евро, в 2028 году – 501 млн евро и в 2029 году – 542 млн евро.