Спустя пять лет Науседа и Шимоните снова встретятся во втором туре президентских выборов

По информации на понедельник 6:00, после подсчета результатов на всех 1895 избирательных участках стало ясно, что Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните вышли во второй тур выборов, набрав 44,54% и 19,94% голосов избирателей.
И. Вегеле, баллотировавшийся на президентских выборах независимым кандидатом, занял третье место. Он считался одним из наиболее вероятных оппонентов Гитанаса Науседы во втором туре президентских выборов. Он получил 12,47%.
Далее следуют: Игнас Вегеле с 12,50 проц., Ремигиюс Жемайтайтис с 9,97 проц., Эдуардас Вайткус с 7,66 проц., Дайнюс Жалимас с 3,29 проц., Андрюс Мазуронис с 1,47 проц. и Гедримас Еглинскас с 1,33 проц. голосов избирателей.
В этом году повторился сценарий предыдущих президентских выборов 2019 года, когда во второй тур выборов прошли также Г.Науседа и И.Шимоните. Правда, тогда результаты первого тура выборов оказались несколько более благоприятными для И. Шимоните, чем для Г. Науседы.
Рекордная явка избирателей
Эти президентские выборы 2024 года и референдум о сохранении гражданства отличались невероятно высокой явкой избирателей, удивившей даже политологов.
Как сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), свою предвыборную волю заявили 59,37% избирателей. Это самая высокая явка избирателей на президентских выборах за более чем два десятилетия.