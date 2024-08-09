Список ИАПЛ-СХС на выборах в Сейм возглавит Томашевский

С ИАПЛ-СХС будет баллотироваться и бывший министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич – он в списке многомандатного округа внесен под номером 11.

Вице-мэр Вильнюсского района Эдита Тамошюнайте занимает седьмое место в списке. На этой неделе Служба специальных расследований (ССР) в рамках „чекового“ дела выдвинула в отношении нее подозрения в возможном злоупотреблении служебным положением.

По данным опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai по заказу ELTA, если бы парламентские выборы состоялись в июне, ИАПЛ-СХС не преодолел бы планку в 5 проц. голосов, необходимую для получения мандатов во многомандатном округе - в начале лета партию поддерживали 2,2 проц. респондентов.

На выборах в Сейм 2020 года ИАПЛ-СХС набрал 4,8 проц. голосов избирателей. Три представителя партии победили на выборах в одномандатных округах – членами Сейма стали Рита Тамашунене, Чеслав Ольшевский и Беата Петкевич. Правда, депутат Б. Петкевич на выборах в Сейм, которые состоятся в октябре, в одномандатном Шальчининкско-Вильнюсском округе свою кандидатуру выдвигает самостоятельно.