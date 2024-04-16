Спикер Сейма призывает ответственно отнестись к поискам нового министра образования

"Мы не обсуждали конкретных имен. Насколько понимаю, президент сказал, что не будет торопиться с утверждением (кандидатуры), а премьер-министр сказала, что не будет торопиться с представлением", – сказала журналистам В. Чмилите-Нильсен во вторник в Сейме.

"На мой взгляд, в нынешней ситуации не следует торопиться ни с каким кандидатом.

Естественно, время непростое и не так уж много месяцев осталось, чтобы можно было экспериментировать. Я оправдываю то, что поиск кандидата ведется ответственно", – сказала она.