Спикер: в парламенте формируется „пятая колонна“

„Я видел, что некоторых не интересовала презентация, им важно было выбежать, поделиться со СМИ своим „видением“. В парламенте формируется определенная пятая колонна. Мы видим это и по голосованию. Наверное, таким людям ничего не скажешь“, – сказал в интервью LRT спикер.

„Видно, что есть такие поклонники восточных стран и скепсиса, когда речь заходит о нашей нацбезопасности, нашей обороне, которые постоянно... И это заседание показало, что они прикидываются, будто много знают, но большая часть этих людей, которые здесь ничего нового не узнали, даже не способны заполнить документы, которые у них должны быть как у членов комитетов, они у них должны быть, должны быть для работы в комитетах или делегациях с секретной информацией, а они этого не сделали“, – сказал спикер.