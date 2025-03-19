Спикер: в парламенте формируется „пятая колонна“

„Я видел, что некоторых не интересовала презентация, им важно было выбежать, поделиться со СМИ своим „видением“. В парламенте формируется определенная пятая колонна. Мы видим это и по голосованию. Наверное, таким людям ничего не скажешь“, – сказал в интервью LRT спикер.
„Но они, может, просматривая российские каналы или телеграм-каналы, смогут немного сравнить ту информацию, в которую они свято верят с той, которую представили наши службы“, – прибавил он.
Правда, по словам Сквернялиса, в числе любителей враждебных стран есть и те, кто не получил разрешение на работу с секретной информацией.
„Видно, что есть такие поклонники восточных стран и скепсиса, когда речь заходит о нашей нацбезопасности, нашей обороне, которые постоянно... И это заседание показало, что они прикидываются, будто много знают, но большая часть этих людей, которые здесь ничего нового не узнали, даже не способны заполнить документы, которые у них должны быть как у членов комитетов, они у них должны быть, должны быть для работы в комитетах или делегациях с секретной информацией, а они этого не сделали“, – сказал спикер.
Он не скрывал, что намерен предложить парламенту снять депутатов с некоторых позиций, если у них не будет разрешения на работу с секретной информацией.
„Сейчас их призвали получить, заполнить анкету ДГБ, в противном случае я буду вынужден предложить проект постановления о вычеркивании с определенных позиций лиц, ведь они не выполняют свое конституционное обязательство, есть должности, утвержденные, для которых нужно разрешение на работу с секретной информацией. Почему они не заполняют? Может, они уязвимы?“, – прибавил он.
Напомним, что 18 марта в парламенте состоялось закрытое заседание, на котором была представлена информация об угрозах нацбезопасности страны, планы обороны, рассмотрели выводы аудита Минобороны.
Это заседание прошло в историческом зале 11 марта.
Депутаты не могли брать с собой в зал заседаний телефоны, другие гаджеты. Сотрудники Государственной службы охраны проверили приглашенных на заседание лиц.