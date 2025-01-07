Спикер Сейма: запрещая экспорт товаров двойного назначения, мы рубим сук, на котором сидим

„Не первый раз говоря о санкциях, нам приходится говорить о том, чтобы они были эффективными. И не должно быть так, чтобы только Литва, наш бизнес и экономика несли всё бремя из-за санкций“, - заявил С. Сквернялис журналистам в Сейме во вторник.

„Мы не должны выделяться среди других стран и такими способами разрушать нашу экономику. Потому что даже финансирование обороны зависит то, как будет выглядеть и развиваться экономика страны. А экспорт – один из главных критериев, по которым об этом можно судить. То, что мы рубим еще один сук, на котором сидим, – это ненормально“, - пояснил он.

Спикер Сейма не сомневается, что это постановление правительства будет изменено.