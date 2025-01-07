2025.01.07 16:17

Спикер Сейма: запрещая экспорт товаров двойного назначения, мы рубим сук, на котором сидим

 
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
ELTA
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Бывшее правительство, принимая решение о запрете экспорта товаров двойного назначения, не учло того, что для финансирования обороны Литвы требуется сильная экономика страны, оценивает спикер Сейма Саулюс Сквернялис. Также, по его словам, непонятно, почему все бремя санкций ложится на Литву, и она выделяется среди других стран Евросоюза введенными ограничениями.

„Не первый раз говоря о санкциях, нам приходится говорить о том, чтобы они были эффективными. И не должно быть так, чтобы только Литва, наш бизнес и экономика несли всё бремя из-за санкций“, - заявил С. Сквернялис журналистам в Сейме во вторник.

„Мы не должны выделяться среди других стран и такими способами разрушать нашу экономику. Потому что даже финансирование обороны зависит то, как будет выглядеть и развиваться экономика страны. А экспорт – один из главных критериев, по которым об этом можно судить. То, что мы рубим еще один сук, на котором сидим, – это ненормально“, - пояснил он.

Спикер Сейма не сомневается, что это постановление правительства будет изменено.

„Более того, было принято много нелогичных решений относительно способов экспорта и того, каким образом это можно делать. Я, конечно, не буду судить о мотивах правительства, потому что считаю, что оно старалось сделать как лучше. Конечно, получилось как всегда. Думаю, что нужно будет скорректировать, и министр экономики представит предложения, которые правительство одобрит либо нет“, - пояснил он.

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