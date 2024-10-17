2024.10.17 11:20

Спикер Сейма: заметны попытки Офиса президента реабилитировать "Зарю Немана"

 
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

Как утверждает спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, заметны попытки президента реабилитировать „Зарю Немана“, возглавляемую Ремигиюсом Жемайтайтисом, которого обвиняют в антисемитизме. По мнению лидера Движения либералов, это – недальновидно.

„Со стороны команды президента, со стороны Офиса президента заметны попытки реабилитировать эту политическую силу, это совершенно очевидно. Не знаю, к чему это приведет, мне это кажется странным и недальновидным“, – заявила в четверг журналистам в Сейме В. Чмилите-Нильсен.

Сама представитель либералов говорит, что после призывов президента Гитанаса Науседы изменить риторику, она заметила лишь еще более резкую коммуникацию со стороны Р. Жемайтайтиса.

„Поскольку я регулярно встречалась с Р. Жемайтайтисом как до, так и после выборов, в студиях, после того как команда президента заявила, что риторику следует изменить – я заметила еще более радикальную риторику со стороны Жемайтайтиса. Может быть, он так понял это пожелание“, — размышляла В. Чмилите-Нильсен.

В свою очередь, в среду старший советник президента Фредерикас Янсонас заявил, что после первого тура риторика Р. Жемайтайтиса, обвиняемого в антисемитизме, начала меняться.

В ответ на подобные заявления, сам лидер „Зари Немана“ заявил, что он заметил, что и партии, формирующие коалицию, и президент Г. Науседа постепенно смягчают свой тон по отношению к нему. По мнению политика, негативное отношение к „Заре Немана“ после второго тура выборов может еще больше смягчиться.

ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.

На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.

На третьем месте – партия „Заря Немана“ с 14, 99 проц. голосов избирателей.

За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.

По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.

Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.

За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.

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