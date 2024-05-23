2024.05.23 17:11

Спикер Сейма во втором туре выборов проголосовала как и в первом

 
однако не расскрыла за кого отдала свой голос
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, проголосовавшая на президентских выборах, уверяет, что в обоих турах поддержала одного и того же кандидата. Однако политик не раскрывает, кому она отдала свой голос.

„Я голосовала за того же кандидата, за которого голосовала и в первом туре. Выбрать было несложно, я не изменила своего голосования“, – заявила В. Чмилите-Нильсен журналистам в четверг на площади Лукишкю.

Лидер Движения либералов подчеркнула, что новоизбранный президент должен поддержать линию поддержки Украины и сохранить намеченное направление во внешней политике.

Спикер Сейма хотя и не раскрывает, за кого она отдала свой голос, тем не менее, уверяет, что нынешний глава государства Гитанас Науседа не использовал возможность Офиса президента по объединению.

„Институт президента дает исключительные возможности для объединения, я не думаю, что ресурс для объединения был использован в полной мере. Действительно считаю, что в данный период это, пожалуй, самое важное“, – сказала она.

Во втором туре президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, как и пять лет назад, встретятся претендующий на переизбрание лидер страны Г. Науседа и кандидат от консерваторов, премьер-министр И. Шимоните.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Be raštiško ELTA sutikimo šios naujienos tekstą kopijuoti draudžiama.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии