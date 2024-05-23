Спикер Сейма во втором туре выборов проголосовала как и в первом

„Я голосовала за того же кандидата, за которого голосовала и в первом туре. Выбрать было несложно, я не изменила своего голосования“, – заявила В. Чмилите-Нильсен журналистам в четверг на площади Лукишкю.

Лидер Движения либералов подчеркнула, что новоизбранный президент должен поддержать линию поддержки Украины и сохранить намеченное направление во внешней политике.

Спикер Сейма хотя и не раскрывает, за кого она отдала свой голос, тем не менее, уверяет, что нынешний глава государства Гитанас Науседа не использовал возможность Офиса президента по объединению.