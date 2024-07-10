2024.07.10 10:19

Спикер Сейма в Вашингтоне: на саммите НАТО основной темой остается война в Украине

 
ELTA
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Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен
Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, находящаяся с визитом в Соединенных Штатах Америки, во вторник в Вашингтоне встретилась с председателями парламентов стран НАТО. На встрече глава парламента подчеркнула, что на начавшемся саммите Альянса тема Украины по-прежнему остается важнейшей.

„Пока мы собирались на саммит, Россия во время интенсивного обстрела украинских городов нанесла удар по детской больнице. Два с половиной года она планомерно пытается создать так называемый „русский мир“, в котором нормально, что матери разыскивают своих детей под развалинами. Поэтому мы должны определить свои цели, приоритеты и действовать“, – цитируется в пресс-релизе В. Чмилите-Нильсен.

Она заявила, что в первую очередь необходимо обеспечить Украину противовоздушной обороной, которая бы защищала мирное население, больницы и другую важную инфраструктуру. Также, по мнению спикера Сейма, необходимо обеспечить, чтобы Украина, защищающаяся от российской агрессии, вовремя получила всю необходимую военную поддержку, поскольку только в этом случае она сможет отразить атаки как со стороны страны-агрессора, так и со стороны оккупированных ею территорий.

В. Чмилите-Нильсен также подчеркнула на встрече, что Украина должна обеспечить себе место в Европейском союзе и НАТО, а виновные в войне должны быть привлечены к ответственности. Ущерб, нанесенный этой стране, ее экономике, инфраструктуре и народу, должен быть возмещен, подчеркнула она.

ELTA напоминает, что во вторник в Вашингтоне начался юбилейный трехдневный саммит НАТО.

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