2024.08.22 14:41

Спикер Сейма участвует во встрече NB8 в Латвии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен в четверг отбыла на ежегодную встречу спикеров парламентов стран Северной Европы и Балтии (NB8), которая пройдет в Латвии.

„NB8 объединяют общие ценности, интересы и ответственность: лидерство в поддержке Украины, обеспечение безопасности региона Балтийского моря, защита внешней границы Евросоюза и НАТО, а также готовность первыми отражать гибридные атаки со стороны России. Поэтому необходимо продолжать укреплять политическую сплоченность в регионе“, - говорит В. Чмилите-Нильсен.

Как указано в сообщении, в ходе этой встречи председатели парламентов обсудят приоритеты национальных парламентов, дальнейшие возможности сотрудничества и важнейшие вопросы внешней политики и безопасности.

NB8 – это неформальный и неинституционализированный формат сотрудничества пяти стран Северной Европы и трех стран Балтии – Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Финляндии и Швеции.

Страны координируют деятельность NB8 на ротационной основе. В этом году сотрудничество NB8 координирует Швеция. Литва делала это в 2022 году.

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