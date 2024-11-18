Спикер Сейма: судить о коалиции с "Зарей Немана" рано

Первый протест „Десять минут молчания“ прошел на прошлой неделе в Вильнюсе, Каунасе и Таураге. Однако во время первого протеста лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас не встретился с протестующими, мотивируя это тем, что не поддерживает „саму идею протеста“. На этот раз протестующие обращаются к президенту Гитанасу Науседе, призывая его использовать тот авторитет, который он имеет в обществе.

„Давайте не будем смотреть на то, что было сделано, подписи поставлены. Была ли это ошибка или нет, покажут результаты четырех лет работы. Если они будут, наверное, все забудут те страсти, которые были в начале каденции. А если этого не произойдет – каждый будет иметь право сказать: а что я вам говорил, это была ошибка. (...) Я считаю, что эта коалиция может быть дееспособной, эффективной и решать те вопросы, которые давно назрели и эти решения государство должно принять“, - подчеркнул политик.