Спикер Сейма: судить о коалиции с "Зарей Немана" рано

„Никогда не будет так, чтобы всем нравилось правящее большинство. И выборы показали, что большинству людей не понравилось прежнее правящее большинство, и это отражается на количестве мандатов в Сейме“, - сказал С. Сквернялис радио LRT в понедельник.
„В демократической стране неплохо иметь другое мнение, но то, что сейчас пытаются сделать из этого самой большой проблемой страны, я думаю, это не совсем верно. У нас в государстве множество проблем, как внутренних, так и внешних. Необходимо как можно скорее сформировать правительство, чтобы оно начало работать. Выражение мнений может быть разным. Мы можем говорить о наших политических симпатиях и антипатиях, но нет оснований говорить о том, что в коалиции есть антисемитские силы или партия, что из-за этого будут какие-то изменения“, - добавил он.
Первый протест „Десять минут молчания“ прошел на прошлой неделе в Вильнюсе, Каунасе и Таураге. Однако во время первого протеста лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас не встретился с протестующими, мотивируя это тем, что не поддерживает „саму идею протеста“. На этот раз протестующие обращаются к президенту Гитанасу Науседе, призывая его использовать тот авторитет, который он имеет в обществе.
Со своей стороны, новый спикер Сейма не стал рассуждать, было ли формирование коалиции с „Зарей Немана“ ошибкой. По его словам, это станет ясно через четыре года.
„Давайте не будем смотреть на то, что было сделано, подписи поставлены. Была ли это ошибка или нет, покажут результаты четырех лет работы. Если они будут, наверное, все забудут те страсти, которые были в начале каденции. А если этого не произойдет – каждый будет иметь право сказать: а что я вам говорил, это была ошибка. (...) Я считаю, что эта коалиция может быть дееспособной, эффективной и решать те вопросы, которые давно назрели и эти решения государство должно принять“, - подчеркнул политик.