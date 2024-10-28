Спикер Сейма: стратегия Движения либералов сработала

Хотя В. Чмилите-Нильсен говорит, что видит теоретическую возможность находиться в правящей коалиции, формируемой социал-демократами, по ее словам, красная линия остается прежней даже после второго тура выборов в Сейм – совместная работа с Союзом крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) а также с возглавляемой Ремигиюсом Жемайтайтисом „Зарей Немана“ – невозможна.

„Фракция Движения либералов будет состоять из 12 человек. По сути, такой план себе мы и поставили перед выборами. Основные цели были достигнуты – сохранить действующую фракцию, увеличить поддержку в крупных городах“, - добавила она.

„Я рада, что наша стратегия сработала – отдать приоритет выборам в Сейм как наиболее важным в партийном смысле. Об этом свидетельствуют результаты“, - сказала В. Чмилите-Нильсен на пресс-конференции, организованной Elta в понедельник.

Спикер Сейма, срок полномочий которой заканчивается, не решается предполагать, смогут ли Союз демократов „Во имя Литвы“ Саулюса Сквернялиса и СКЗЛ под председательством Рамунаса Карбаускиса работать в совместной коалиции без серьезных помех. Однако, подчеркивает она, в настоящее время стабильность особенно необходима.

„Теоретически работа с социал-демократами и демократами была бы возможна. Однако мы понимаем, что мы, скорее всего, не первый выбор. Мы не рвемся к власти только для того, чтобы там быть. У нас есть очень четкие программные положения“, - подчеркнула она.

„Сегодня утром ясности больше, но нельзя сказать, что все ясно. Это естественно в первое утро после выборов. Однако наши красные линии остались – мы не видим ни совместной работы, ни возможностей говорить о чем-либо на политическом поле с „Зарей Немана“ и „аграриями“. Просто из-за слишком большого ценностного разрыва“, - подчеркнула лидер либералов.

Поскольку лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте не дала четкого ответа, возглавит ли она Правительство после успешных выборов, В. Чмилите-Нильсен желает партии скорее принять решение. По ее словам, имя премьер-министра должно быть известно на следующее утро после выборов.

„Ни для кого не секрет, что отношения Саулюса Сквернялиса и Рамунаса Карбаускиса не очень хорошие. Вопрос в том, насколько власть сможет их улучшить. Я не буду строить догадки. (...) Однако очевидно, что новый Сейм будет более раздробленным, чем предыдущий. Государству сейчас как никогда нужна стабильность“, - подчеркнула В. Чмилите-Нильсен.

„То, кто проецируется на пост премьер-министра, важно в целом. Речь идет о том, чтобы взять на себя лидерство и формировать вокруг кого-то коалицию. Наутро после выборов должно быть совершенно ясно, а сегодня мы находимся в излишне неопределенной ситуации. Если бы Движение либералов победило на выборах, у нас бы были ответы сегодня утром, и не было бы необходимости в такой дискуссии“, - подчеркнула В. Чмилите-Нильсен.

Партия открыта для либерально настроенных людей

После того как Партии свободы не удалось преодолеть барьер на выборах во многомандатном округе, В. Чмилите-Нильсен заявила, что Движение либералов открыто для всех людей с либеральными взглядами.