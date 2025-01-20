2025.01.20 17:33

Спикер Сейма Сквернялис приехал в Украину с официальным визитом

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Спикер Сейма Саулюс Сквернялис вместе с парламентской делегацией в понедельник с официальным визитом посещает Украину.

Визит политика в Киев заранее не анонсировался. Политик поделился кадрами из Украины в Facebook в понедельник днем.

В ходе визита спикер Сейма встретился с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и возложил венки к Стене памяти в Киеве в память о погибших на поле боя.

Это первый визит С. Сквернялиса в Украину после вступления политика в должность спикера Сейма. Он посещал Киев, еще будучи премьер-министром, до широкомасштабного вторжения России в Украину, которое началось в феврале 2022 года.

В декабре Кабинет министров во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом также совершил свой первый зарубежный визит в Украину.

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