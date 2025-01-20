Спикер Сейма Сквернялис приехал в Украину с официальным визитом

Визит политика в Киев заранее не анонсировался. Политик поделился кадрами из Украины в Facebook в понедельник днем.

В ходе визита спикер Сейма встретился с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком и возложил венки к Стене памяти в Киеве в память о погибших на поле боя.

Это первый визит С. Сквернялиса в Украину после вступления политика в должность спикера Сейма. Он посещал Киев, еще будучи премьер-министром, до широкомасштабного вторжения России в Украину, которое началось в феврале 2022 года.