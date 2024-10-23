2024.10.23 17:14

Спикер Сейма считает, что скандал с Foxpay нанес удар по правящим: карьера Навицкене в настоящее время закончена

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Viktorija Čmilytė- Nielsen
Viktorija Čmilytė- Nielsen
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

По словам спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, скандал с финтех-компанией Foxpay нанес правящим серьезный удар. Поэтому, по ее мнению, карьера экс-министра Моники Навицкене, взявшей на себя политическую ответственность, на данный момент завершена.

„Что касается самого скандала, то это серьезный политический удар по крупным партнерам по коалиции. Какова будет политическая цена, решат избиратели“, – заявила В. Чмилите-Нильсен в интервью агентству Elta.

„Политическую ответственность уже сейчас взяла на себя экс-министр. Ее политическая карьера закончена, по крайней мере, на данном этапе“, – подчеркнула она.

Также глава парламента подчеркивает, что в среду утром, говоря о попытке Офиса президента утрировать эту ситуацию, она имела в виду риторику команды главы государства.

„Когда я комментировала слова советника президента, я имела в виду ее риторику, потому что речь шла о „компашках“ и тому подобном. Этот момент зацепил меня – именно выбранная риторика“, – пояснила В. Чмилите-Нильсен.

Утром в среду спикер Сейма заявила, что заявления команды главы государства по поводу скандала с Foxpay в последнее время напоминают риторику Ремигиюса Жемайтайтиса, прославившегося своими скандальными высказываниями. Также, подчеркнула она, президент пытается утрировать эту ситуацию.

Во вторник в эфире Žinių radijas, высказываясь о скандале с Foxpay, главный советник президента Ирена Сегаловичене подчеркнула, что политическая ответственность пока не принята на себя, поскольку в этой истории сыграло роль государство и его государственные закупки. По ее словам, создается впечатление, что в возможной преступной деятельности Foxpay участвовали не отдельные люди, а группа состоятельных людей.

„Возможно, это не „компашка“, а совсем большая, говоря теми же словами, „шайка“ богатых людей. С частными рейсами в Дубай, роскошными часами и автомобилями, крупными суммами наличных. (...) Участие в госзакупках, связи с влиятельным министром правящей партии консерваторов и действующим депутатом Сейма (Моникой Навицкене – ELTA) делают эту историю богатой „компашки“ одним из крупнейших политических скандалов последние несколько лет“, – сказала она.

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