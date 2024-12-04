Спикер Сейма считает, что будет утвержден неполный состав правительства

„Из комментариев, которые распространились после публичных встреч с кандидатами, я чувствую, что правительство в полном составе (утверждено – ELTA) не будет“, - Žinių radijas сказал С. Сквернялис.

„Не хотелось бы гадать, но один или два из тех кандидатов, согласно публичному сообщению советников, которое транслировалось после встреч, видимо, вызвали у президента сомнения. Возможно, к сегодняшнему дню эти сомнения исчезнут, и будет полный кабинет. Но у меня такое ощущение, что будет неполный состав“, - сказал политик.