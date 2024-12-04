Спикер Сейма считает, что будет утвержден неполный состав правительства

„Из комментариев, которые распространились после публичных встреч с кандидатами, я чувствую, что правительство в полном составе (утверждено – ELTA) не будет“, - Žinių radijas сказал С. Сквернялис.
Однако лидер Союза демократов „Во имя Литвы“ не пожелал обсуждать, какие кандидатуры могут быть не одобрены.
„Не хотелось бы гадать, но один или два из тех кандидатов, согласно публичному сообщению советников, которое транслировалось после встреч, видимо, вызвали у президента сомнения. Возможно, к сегодняшнему дню эти сомнения исчезнут, и будет полный кабинет. Но у меня такое ощущение, что будет неполный состав“, - сказал политик.
В среду президент Гитанас Науседа намерен подписать указ о составе нового Кабинета министров.
Во вторник глава страны завершил встречи с кандидатами, представленными назначенным премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом в возглавляемое им правительство. Как указал Žinių radijas главный советник президента Фредерика Янсонас, в среду президент намерен принять упомянутый указ, однако неясно, будут ли одобрены все кандидатуры на посты министров.
Названы все кандидаты на посты министров будущего правительства: министра финансов – Римантас Шаджюс, ранее занимавший эту должность, министра обороны – депутат Довиле Шакалене, министра культуры – депутат Сейма Шарунас Бирутис, министра социальной защиты и труда – депутат Инга Ругинене, министра коммуникаций и транспорта – член Сейма Эугениюс Сабутис, министра здравоохранения – директор Института медицинских наук Факультета медицины ВУ Мария Якубаускене, министра образования, науки и спорта – депутат Раминта Поповене, министра внутренних дел – директор администрации Вильнюсского районного самоуправления Владислав Кондратович, министра иностранных дел – главный советник президента по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис, министра экономики и инноваций – парламентарий Лукас Савицкас, министра энергетики – Жигимантас Вайчюнас, который ранее уже занимал эту должность, министра сельского хозяйства – председатель Сельскохозяйственного совета Литвы Игнас Хофманас, министра окружающей среды – руководитель Центра исследований природы Сигитас Поденас, министра юстиции – бывший глава Службы тюрем Виргиниюс Куликаускас.
Новый Кабинет министров получит полномочия только после того, как парламент утвердит программу правительства.
Президент может отклонить кандидатуры С. Поденаса и В. Куликаускаса.