Спикер Сейма с Папой Франциском обсудила войну в Украине

"Во время аудиенции у Папы Римского Франциска мы обсудили усилия по оказанию помощи страдающему украинскому народу и оказанию помощи военным беженцам из Украины. Я поблагодарил Святого Отца за его усилия по установлению мира и молитвы, но я подчеркнула, что мир должен быть справедливым", - поделилась спикер Сейма в своем личном аккаунте в Facebook в понедельник.

"Мы также говорили о том, как Россия способна использовать каждое неточное или двусмысленное слово для оправдания своей агрессии. И какое важное влияние оказывают слова Папы Римского на народы, стремящиеся к свободе и защищающие демократию, мы почувствовали на себе, когда добивались Независимости. Сегодня в этих словах и поддержке очень нуждаются украинцы и политзаключенные в Беларуси", - добавила спикер Сейма.