Спикер Сейма: результаты выборов в ЕП - стимул активнее работать перед выборами в Сейм

„Для нас и нашего сообщества это, безусловно, стимул работать активнее. Конечно, мы также оцениваем тот факт, что выигранный на этот раз мандат в Европарламенте обошёлся нам в три раза дешевле, чем в 2019 году. Важен также вопрос ресурсов, нам нужно было их рационально распределить“, - сказала В. Чмилите-Нильсен на пресс-конференции в понедельник.