Спикер Сейма: результаты выборов в ЕП - стимул активнее работать перед выборами в Сейм

„Для нас и нашего сообщества это, безусловно, стимул работать активнее. Конечно, мы также оцениваем тот факт, что выигранный на этот раз мандат в Европарламенте обошёлся нам в три раза дешевле, чем в 2019 году. Важен также вопрос ресурсов, нам нужно было их рационально распределить“, - сказала В. Чмилите-Нильсен на пресс-конференции в понедельник.
„Наименьшими рациональными усилиями мы добились важного для нас результата“, - подчеркнула она.
На завершившихся в воскресенье выборах в Европарламент наибольшее количество мест получил Союз Отечества – Христианские демократы Литвы. Консерваторам удалось сохранить троих своих представителей в Европарламенте. Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) заняла второе место с 2 мандатами.
По одному мандату получили Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), Партия свободы, Союз демократов „Во имя Литвы“, Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), Союз народа и справедливости (центристы, народники) и Движение либералов.