Спикер Сейма разделяет сомнения президента относительно перспектив коалиции

„Президент просто озвучил то, что думает большинство участников адекватного политического поля. Тот факт, что существует большая проблема с партнером по коалиции, видят всё больше политиков страны“, - сказал С. Сквернялис в комментарии, отправленном агентству Elta.
В четверг спикер Сейма расценил заявления Р. Жемайтайтиса как продолжающуюся кампанию дезинформации, направленную на дискредитацию решения Литвы об укреплении своей безопасности. Более того, по его мнению, заявления „неманца“ не соответствуют принципам, заложенным в коалиционном соглашении. Поэтому С. Сквернялис заявил, что данную ситуацию необходимо обсудить в коалиционном совете, но ждет, когда такой разговор инициирует крупнейший партнер правящей партии – социал-демократы.
Глава государства заявил, что из-за тезисов Р. Жемайтайтиса изменения в правящем большинстве могут быть неизбежны. Оценивая заявления „неманца“ последних недель, глава государства отметил, что Р. Жемайтайтис становится похожим на Эдуардаса Вайткуса, известного своими пророссийскими взглядами.
„Конечно, такая перспектива весьма туманна. И если такими темпами господин Жемайтайтис дискредитирует, честно говоря, не только себя, но и всё государство, даже в глазах иностранных партнеров, в глазах самой Украины, то я не вижу никаких перспектив коалиции с этим состав для работы в будущем. И я думаю, что мы говорим об очень коротком периоде времени, когда изменения будут просто неизбежны. Все поймут, что это неизбежно“, - сказал Г. Науседа в интервью подкасту „Контексты“ Verslo žinios.
Заявления председателя „Зари Немана“ Р. Жемайтайтиса об Украине и безопасности Литвы в последнее время получили резонанс в публичном пространстве. Политик не поддержал решения Государственного совета обороны (ГСО) о существенном увеличении финансирования обороны, а когда спикер Сейма призвал скептически настроенных политиков отправиться в Украину, Р. Жемайтайтис заявил, что не видит в этом смысла.
В то же время новости LNK в среду сообщили, что во время встреч с избирателями Р. Жемайтайтис обвинил президента Гитанаса Науседу в предложении национализировать вклады жителей и использовать их для обороны. Политик также считает, что для получения дополнительных средств на оборону страны необходимо снять санкции на транзит белорусских удобрений.
Офис президента не скупится на критику в адрес заявлений Р. Жемайтайтиса, называя их ложью, напоминающей российскую пропаганду.
„Либо Захарова и Песков стали членами „Зари Немана“, либо Жемайтайтис вступил в „Единую Россию“ – разницы нет, когда люди лгут, чтобы ослабить Литву“, - сказал агентству Elta советник президента Фредерикас Янсонас.