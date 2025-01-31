Спикер Сейма разделяет сомнения президента относительно перспектив коалиции

„Конечно, такая перспектива весьма туманна. И если такими темпами господин Жемайтайтис дискредитирует, честно говоря, не только себя, но и всё государство, даже в глазах иностранных партнеров, в глазах самой Украины, то я не вижу никаких перспектив коалиции с этим состав для работы в будущем. И я думаю, что мы говорим об очень коротком периоде времени, когда изменения будут просто неизбежны. Все поймут, что это неизбежно“, - сказал Г. Науседа в интервью подкасту „Контексты“ Verslo žinios.