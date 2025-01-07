Спикер Сейма призывает не ухудшать условия для белорусских бизнесменов в Литве

„Всё-таки то сообщество, которое здесь, если бы оно видело долгосрочную перспективу, то интеграционные процессы – изучение литовского языка, интеграция в наше общество было бы легче. Когда нет ясности, приходится жить на чемоданах, то та интеграция действительно не может быть успешной“, – сказал С. Сквернялис.