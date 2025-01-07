2025.01.07 13:28

Спикер Сейма призывает не ухудшать условия для белорусских бизнесменов в Литве

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Белорусский паспорт
Белорусский паспорт
ФОТО: DELFI

Комментируя предложение правительства о продлении действия национальных санкций против граждан России и Беларуси еще на год, спикер Сейма Саулюс Сквернялис заявил, что не видит необходимости в их ужесточении. По его словам, необходимо сохранить нынешний статус-кво, чтобы проживающие в Литве белорусы могли строить планы на будущее и лучше интегрироваться в жизнь государства.

„Я считаю, что надо сохранить статус-кво. Сегодня мы (со Светланой Тихановской – ELTA) говорили о том, что уже есть некоторая напряженность по поводу тех решений, которые приняты в отношении тех людей, которые бежали сюда от режима, перенесли сюда свой бизнес“, – заявил С. Сквернялис журналистам в Сейме во вторник.

„Такая непонятная трактовка существует из-за отношения к ним самим – мы вроде и пригласили к переносу бизнеса, особенно создающего высокую добавленную стоимость, теперь говорим, что может не особо нам и нужны“, – недоумевал политик.

Глава парламента убежден, что, если бы бежавшие от режима белорусы видели свое будущее в Литве, их интеграционные процессы также протекали бы гораздо быстрее.

„Всё-таки то сообщество, которое здесь, если бы оно видело долгосрочную перспективу, то интеграционные процессы – изучение литовского языка, интеграция в наше общество было бы легче. Когда нет ясности, приходится жить на чемоданах, то та интеграция действительно не может быть успешной“, – сказал С. Сквернялис.

Правительство предложит Сейму продлить национальные санкции против граждан России и Беларуси еще на год – до 2 мая 2026 года.

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