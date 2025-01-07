Спикер Сейма призывает не ухудшать условия для белорусских бизнесменов в Литве

„Я считаю, что надо сохранить статус-кво. Сегодня мы (со Светланой Тихановской – ELTA) говорили о том, что уже есть некоторая напряженность по поводу тех решений, которые приняты в отношении тех людей, которые бежали сюда от режима, перенесли сюда свой бизнес“, – заявил С. Сквернялис журналистам в Сейме во вторник.
„Такая непонятная трактовка существует из-за отношения к ним самим – мы вроде и пригласили к переносу бизнеса, особенно создающего высокую добавленную стоимость, теперь говорим, что может не особо нам и нужны“, – недоумевал политик.
Глава парламента убежден, что, если бы бежавшие от режима белорусы видели свое будущее в Литве, их интеграционные процессы также протекали бы гораздо быстрее.
„Всё-таки то сообщество, которое здесь, если бы оно видело долгосрочную перспективу, то интеграционные процессы – изучение литовского языка, интеграция в наше общество было бы легче. Когда нет ясности, приходится жить на чемоданах, то та интеграция действительно не может быть успешной“, – сказал С. Сквернялис.
Правительство предложит Сейму продлить национальные санкции против граждан России и Беларуси еще на год – до 2 мая 2026 года.