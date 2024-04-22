Спикер Сейма примет участие во встрече женщин-глав парламентов ЕС в Испании

Как указано в сообщении Сейма, на встрече будут обсуждаться вопросы лидерства женщин, стратегической внешней политики ЕС и оборонной автономии, укрепления Экономического и валютного союза и другие актуальные вопросы в контексте геополитических вызовов.
В ходе этого визита также запланирована встреча с королем Испании Филиппом VI. Кроме того, состоятся двусторонние встречи главы парламента Литвы со спикером Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич и вице-председателем Национального собрания Республики Франция Валери Рабо.
Рабочий визит спикера Сейма в Испанию продлится до вторника.
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