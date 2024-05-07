2024.05.07 10:12

Спикер Сейма посетит Копенгаген и встретится с королем Дании

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен во вторник по приглашению спикера Фолькетинга Дании посетит Копенгаген.

В ходе двухдневного визита спикер парламента отправится в зимнюю резиденцию датской королевской семьи, где встретится с королем Дании Фредериком X.

В повестке визита В. Чмилите-Нильсен также запланированы встречи со спикером и членами президиума Фолькетинга, вице-премьером Дании, министром обороны, министром сотрудничества Северных стран и другими государственными чиновниками и представителями промышленников.

Кроме того, спикер Сейма посетит Датский институт партий и демократии, Шахматную школу и встретится с местной литовской общиной.

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